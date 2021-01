Giordani: «Il CVP è pronto, noi facciamo la nostra parte. Ora aspettiamo i vaccini»

E' stato inaugurato dal Sindaco Giordani, dal presidente della provincia Bui e il presidente della Fiera di Padova Santocono, il Padiglione 6 trasformato in CVP. In tempi record è stato allestito infatti, il Centro di Vaccinazione della Popolazione. «E' stato uno sforzo collettivo quello di rendere disponibile questo immobile e poi di allestirlo», dice riferendosi sia alla Ulls 6 che alla camera di commercio o alla Provincia. «Avevamo preso l'impegno di terminare oggi, siamo stati puntuali. E' doveroso da parte nostra dare il massimo affinché si possano vaccinare le persone. Noi facciamo la nostra parte affinché si superi finalmente questo problema. Mancano i vaccini però, li stiamo aspettando. Noi siamo comunque pronti». Si parte a metà febbraio con i padovani nati nel 1941 e poi quelli nati antecedentemente, quindi i più anziani. Il padiglione in Fiera è di circa 4000 mq ed è in grado di effettuare a regime circa 1000 vaccinazioni al giorno. Insieme agli altri 5 che ci saranno in provincia la capacità vaccinale, se ci ci sarà il vaccino in dosi sufficienti, è di 3500 persone al giorno.