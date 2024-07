Giordani sulle dimissioni di Pillitteri: «Lo aiuterò a far ripartire le lezioni in Indonesia»

«Sono sinceramente dispiaciuto. E' una scelta che ho appreso dalla stampa e che rispetto profondamente, perché penso persegua il coraggio della coerenza». Il sindaco Sergio Giordani usa parole al miele nei confronti della scelta del "suo" consigliere Simone Pillitteri, che si è dimesso in polemica proprio col primo cittadino. «Ho letto le considerazioni di Simone e di certo, al di là di questa scelta, spero che avrò modo di confrontarmi e chiarirmi con lui dal punto di vista umano, anche dentro quel rapporto di confidenza e rispetto mai venuto meno. Sono estremamente contento, dal mio lato, del lavoro fatto assieme per la città in questi 7 anni. Molte delle scelte fatte per l’Arcella sono anche merito della tenace volontà di Simone di immaginare quel quartiere da un punto di vista del tutto diverso da quello che si era avuto negli anni precedenti».

«Non siamo riusciti a fare tutto e probabilmente, come sempre, nella vita, anche io avrò fatto qualche errore. Ma di certo una strada è stata tracciata. Lo ringrazio di questo lavoro. Oggi Simone è impegnato in una sfida molto bella e generosa (sta provando a far ripartire le lezioni per i bambini a Sukararam un'isola dell'Indonesia, ndr), ha tutta la mia ammirazione per i progetti che segue in Indonesia, spero che la nostra città possa aiutarlo a raggiungere questi nobili obiettivi e, per quello che posso, anche a me piacerebbe contribuire. Gli auguro tutto il successo possibile per questo impegno molto prezioso che mette al centro bambine, bambine e il loro diritto ad istruirsi ed avere un futuro all’altezza dei loro sogni».