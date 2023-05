Giordani ai neosindaci eletti: «Collaboriamo insieme per il bene di tutta la nostra provincia»

«Il voto di ieri è stata una splendida giornata per la democrazia, con un'elevata affluenza nei comuni in cui la competizione era più accesa, testimoniando così una viva partecipazione dei cittadini. Inoltre, molte amministrazioni uscenti hanno ricevuto attestazioni di apprezzamento e conferma. Desidero congratularmi con tutti i vincitori, sia coloro che sono stati rieletti, sia quelli eletti per la prima volta. In particolare, vorrei sottolineare l'elezione di due sindache, un risultato molto positivo». Il presidente della Provincia (e sindaco) di Padova ha commentato così l'esito delle elezioni del 14 e 15 maggio, che ha visto un'affluenza al voto nei 10 Comuni coinvolti del 56%

Giordani

«Auguro a tutti loro buona fortuna per il loro nuovo incarico. Essere un amministratore significa lavorare duramente ogni giorno per soddisfare i bisogni e le richieste delle persone. È uno dei compiti più difficili e allo stesso tempo gratificanti. Sono sicuro che si impegneranno al massimo - chiude Giordani - .Infine, desidero garantire ai miei colleghi la mia totale collaborazione per il bene della nostra provincia, insieme davvero possiamo ottenere grandi risultati per il territorio e tutti i padovani».

Gottardo

Più politico il commento del suo vice, Vincenzo Gottardo: «A tutti i sindaci neo eletti porgo le mie più sincere congratulazioni per il risultato ottenuto. Il nostro obiettivo è quello di fare dell’Amministrazione Provinciale un ente che possa portare un contributo significativo a tutto il territorio e dare servizi utili ai cittadini. Vogliamo che tutti i sindaci di tutti i Comuni, piccoli e grandi, si sentano rappresentati. Desidero rivolgere a tutti i neo eletti i migliori auguri di buon lavoro, nella certezza che sapranno guidare le rispettive comunità con passione, onestà e competenza. Insieme, possiamo portare avanti un disegno comune di crescita, di etica, di benessere, che rappresenti e porti benefici a tutto il territorio padovano. La componente più moderata del centrodestra, che rappresento insieme al senatore Antonio De Poli, è vincente ed è alla guida in più comuni, con sindaci e consiglieri comunali eletti con elevatissimi numeri di preferenze: ciò significa che siamo presenti nel territorio e facciamo la nostra parte con serietà e impegno. C’è bisogno di continuare a far squadra: le sfide che ci aspettano sono quindi tante e la Provincia continuerà a essere la voce di tutti i suoi 102 Comuni per scrivere insieme pagine di economia, di integrazione, di crescita e di solidarietà, soprattutto in vista della riforma che stiamo tutti aspettando».