"Un voto pulito": Giordani e i candidati di Padova Insieme firmano l'appelli di Avviso Pubblico

Nell’anniversario della strage di Capaci, e mentre le mafie mettono radici sempre piu? profonde anche a Nordest, come ha appena denunciato il capo della Dia del Triveneto Paolo Storoni e come dimostra uno studio dell’Universita? di Padova secondo il quale almeno 30.000 aziende in Veneto sono a rischio infiltrazione mafiosa principalmente nell’edilizia (29,6%) nell’immobiliare (14,8%) e nel commercio (14,3%), nel manifatturiero (11,6%), nella sanita?, il sindaco Sergio Giordani e i candidati di Padova Insieme firmano l’appello di Avviso Pubblico per promuovere un voto pulito, la partecipazione democratica e impegni concreti contro mafie e corruzione.

L'appello

E? un vero e proprio decalogo, quello proposto dall’associazione degli amministratori pubblici impegnati a promuovere la cultura della legalita? democratica, in un momento in cui la crisi economica, la precarieta?, l’aumento delle disuguaglianze e il diffondersi di comportamenti illeciti stanno allontanando i cittadini dalla partecipazione politica; un decalogo che integra e completa il Patto fra cittadini ed elettori che e? parte integrante del programma della lista Padova Insieme, di cui sono capolista Francesca Benciolini e Meri Scarso: si va dalla dichiarazione pubblica di rifiutare i voti e qualsiasi forma di sostegno da parte di chi opera nell’illegalita?, all’impegno a istituire un assessorato o una delega specifica su questi temi, a finanziare la formazione dei dipendenti pubblici nella prevenzione delle infiltrazioni criminose, a utilizzare a fini sociali i beni confiscati nel proprio territorio.

Gli impegni

Fra gli altri impegni sottoscritti da Giordani e dai candidati, nel corso di un incontro pubblico con Meri Scarso e Gabriele Toso svoltosi ieri sera nell’area verde tra via Falcone e via Borsellino a Voltabrusegana, ci sono anche la massima trasparenza in tutti gli atti pubblici e nelle scelte che coinvolgono i cittadini, la collaborazione con enti e istituzioni preposte alla lotta all’evasione e all’elusione fiscale e all’usura e al riciclaggio di denaro, l’introduzione dei Patti di integrita? nei contratti pubblici, il contenimento del gioco d’azzardo e il monitoraggio e il controllo delle opere finanziate col PNRR, in collaborazione con la Prefettura e le Forze di Polizia. Presente all’incontro anche Claudio Piron, assessore alle politiche scolastiche e giovanili dal 2004 al 2014, primo coordinatore regionale di Avviso Pubblico che dal 2006 ha promosso i “Viaggi della Legalita?” con centinaia di giovani, insegnanti, associazioni, ed ha portato nel 2012 l’Amministrazione a costituirsi parte civile nel processo alla societa? “Aspide” con sede a Selvazzano Dentro per associazione di stampo mafioso dedita all’usura.

Scarso e Toso

I candidati Scarso e Toso hanno sottolineato quanto fatto in questi anni dall’Amministrazione con Libera ed Avviso Pubblico e soprattutto le iniziative di sensibilizzazione, approfondimento e di impegno concreto con i giovani, le associazioni, le scuole, e la proposta di sviluppare l’impegno dell’amministrazione a sostenere con maggiore vigore e risorse adeguate i “Viaggi della Legalit a?” dove fin dal 2006 il Comune aveva intuito la forza educativa di una iniziativa che portava i giovani a conoscere in prima persona i giovani del sud, le cooperative e le associazioni impegnate a riconvertire i beni confiscati alle mafie, le amministrazioni e persone che danno vita alle istituzioni in prima fila nella lotta alla criminalita?, nella difesa della liberta? e della giustizia. A questi impegni dei futuri amministratori deve corrispondere – negli intenti dei firmatari – anche una precisa assunzione di responsabilita? dei cittadini, attraverso il voto e poi la partecipazione alla vita della comunita?, unici antidoti alla diffusione dell’illegalita? e del malaffare.