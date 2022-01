AmoPadova: «Giordani è rimasto lo stesso del 2017. Rimarremo al suo fianco»

«Sergio non è cambianto e nemmeno noi. Staremo al suo fianco». Anche l'associazione AmoPadova, da cui poi è nata parte della lista civica Giordani nel 2017, non ha esitato a confermare il sostegno al sindaco per le prossime elezioni. Del movimento fanno parte personalità come Mario Liccardo e i consiglieri comunali Luigi Tarzia e Carlo Pasqualetto.

«La nostra forza è il civismo»

«Non ci sono partiti ispiratori, non ci sono ambizioni di prebende o cariche ben remunerate né tantomeno interessi privati di alcuno da tutelare, non ci sono sottili disegni politici di altro genere: solo l’amore per la città – spiegano dal direttivo dell'associazione - .In questo periodo lui non è cambiato e noi non siamo cambiati, mai deviando dalla scia di quella stella cometa che ha condotto Sergio al trionfo di giugno 2017: il civismo. E significa fare le scelte per la città nel modo più corretto e concreto possibile, rifuggendo da demagogia e pregiudiziali ideologiche. Su queste solidissime fondamenta continuerà il nostro impegno a fianco di Sergio, portando il contributo della nostra passione e di una “vision” ad ampio spettro, per una città sempre più bella, dinamica, inclusiva e punto di riferimento del Veneto Centrale e del Nordest. Lo faremo senza presunzione ma senza neppure concedere ad alcuno la pretesa di fregiarsi del titolo di unico alfiere del civismo padovano. Né per questo intendendo demonizzare i partiti, anche se è già iniziato il tam tam denigratorio con la tecnica delle fake news. Ma tutti sanno che Sergio Giordani non ha nessuna tessera di partito e proprio i quasi 5 anni di governo con alleati eterogenei stanno a dimostrare che non ha bisogno di celarsi dietro nessuna bandiera: c’è il suo cuore che parla per lui e batte forte per Padova».