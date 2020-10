Giordani sull'incidente in via Montà: «Una tragedia che non dovrebbe mai accadere in un luogo di lavoro»

E' un Giordani amaro quello che si trova a commentare ancora un grave incidente sul posto di lavoro che ha provocato la morte di un operaio e il ferimento di un altro. Entrambi sono dipendenti del gruppo Hera: «Purtroppo, nonostante l’attenzione cresciuta in questi ultimi anni per la sicurezza non abbiamo ancora raggiunto condizioni tali da relegare gli incidenti nei luoghi di lavoro a fatti eccezionali e del tutto occasionali e il numero delle vittime, morti e feriti, che si registrano ogni anno lo testimonia in modo inequivocabile».

Lutto

E' sinceramente addolarato il primo cittadino, che parla anche a nome di tutti gli assessori: «Io e tutta la Giunta siamo vicini alla famiglia del lavoratore del gruppo Hera tragicamente morto questa mattina nell’incidente sul lavoro accaduto in Via Montà. Ci auguriamo anche il miglioramento delle condizioni del collega coinvolto con lui nell’incidente. Al di là delle cause che hanno provocato la sciagura, c’è prima di tutto il dolore per questa drammatica morte, una tragedia che non dovrebbe mai accadere in un luogo di lavoro».

Comunità

«In questo caso il nostro dolore è reso ancora più amaro dal fatto che questi uomini lavoravano a una condotta idrica, erano quindi impegnati per fornire un migliore servizio a tutta la nostra comunità. Due dei tanti tecnici e operai che notte e giorno 365 giorni l’anno lavorano nell’ombra a quei servizi essenziali che noi diamo per scontati, come acqua luce e gas. Un pensiero va anche a tutti loro con l’augurio che una tragedia simile non abbia mai più a ripetersi».