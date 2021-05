Giordani incontra il nuovo Prefetto Grassi

Il sindaco Sergio Giordani ha ricevuto, nella mattinata di lunedì 31 maggio, a Palazzo Moroni, la visita del nuovo prefetto di Padova dottor Raffaele Grassi.

Saluto

Il Sindaco ha voluto esprimergli, a nome proprio e di tutta la città, il benvenuto e rivolgergli un augurio di buon lavoro. Nel corso del cordiale colloquio il Sindaco ha illustrato gli aspetti salienti della città e ha ribadito la sua totale disponibilità per una collaborazione al servizio della città e di tutti i padovani. «Ho incontrato con grande piacere il dottor Grassi- commenta il sindaco Giordani - di cui conosco le significative esperienze professionali e ho trovato in lui oltre che una grande cordialità, anche la massima disponibilità alla collaborazione e al fare squadra tra tutte le istituzioni cittadine per il bene della città. Lavoreremo certamente molto bene assieme».