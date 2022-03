Inizia la campagna di affissioni elettorali di Giordani, lo slogan è "insieme" e i colori quelli biancoscudati

Inizia con la parola "Insieme" la campagna di affissioni elettorali del sindaco, Sergio Giordani. Da più di un mese in giro c'era quella del suo avversario più accreditato, ovvero il candidato per il centrodestra Francesco Peghin, che la scorsa settimana ha anche intensificato la sua presenza sul territorio con manifesti e cartelloni in cui si definisce "il nuovo sindaco". Giordani quindi risponde, scegliendo "insieme" come slogan e i colori storici di Padova biancorosso: «È questa la parola che mi ha ispirato ogni giorno in questi cinque anni da sindaco - spiega - .Non sono stati anni facili, lo sappiamo. E se oggi possiamo andare lontano e costruire un futuro sereno è proprio perché ogni passo lo abbiamo fatto insieme. Il sindaco non è un politico, è il cittadino che deve risolvere i problemi di tutti. Deve coinvolgere, ascoltare, e alla fine decidere mettendo al primo posto le persone. Sono proprio le persone a rendere questa città speciale: tutti insieme, solo tutti insieme, siamo Padova. È questa la mia idea di politica cittadina: le polemiche le lascio volentieri agli altri. Chi corre da solo va veloce ma si ferma presto. Noi corriamo insieme, e continueremo ad andare lontano».