Giordani: «Lavoro e salute le priorità del 2022». Ma non scioglie il nodo sulla candidatura

Conferenza stampa di fine anno per il Sindaco Sergio Giordani e la sua giunta. Una tradizione consolidata che mette il punto sulle attività svolte dall’amministrazione comunale durante l’anno appena trascorso e anticipazioni sul futuro prossimo.La sala consiglio, dove si è svota la conferenza, è quindi gremita di giornalisti. Sala consiglio gremita di giornalisti, il Sindaco Giordani ha dedicato gran parte del suo intervento alla pandemia. «Bisogna fare in modo che l’attenzione alla salute sia sempre centrale. Chiedo a tutti di limitare assembramenti e festeggiamenti. Siamo in un momento delicato, non possiamo permetterci di tornare nella condizione in cui siamo stati lo scorso anno».

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Alla domanda su cosa lo abbia più soddisfatto dell’anno appena passato: «Questa è una città in cui si lavora tutta insieme. Il clima sociale in cui viviamo lo dimostrano. Certo non si può non evidenziare che mai sono arrivati tanti finanziamenti come per le nuove linee del tram. Ma la cosa che più ha reso orgoglioso della nostra città è il senso civico di responsabilità che i cittadini hanno dimostrato durante l’emergenza». Alla domanda se c'è da parte sua l'intenzione di candidarsi nuovamente: «Noi ora dobbiamo pensare a uscire dalla pandemia, per quei discorsi c'è tempo. Io giro quartieri, mercati, piazze e parlo con la gente. A tutti interessa solo sapere delle campagne vaccinali, delle misure per contenere la diffusione del virus. Nessuno mi chiede se mi ricandiderò oppure no».