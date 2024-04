Giordani: «La libertà nata dall'antifascismo va protetta ogni giorno»

«Buon 25 aprile a tutte e tutti», comincia così il post pubblicato sui socia dal sindaco di Padova, Sergio Giordani. «Oggi è la Festa della Liberazione, un giorno che rappresenta la vittoria dei valori di libertà, democrazia e giustizia sull'oppressione nazifascista», sottolinea il primo cittadino. «Un'occasione per ricordare e onorare coloro che, con coraggio e determinazione, hanno lottato e sacrificato le loro vite per garantire un futuro di pace e dignità per tutti noi», ha ribadito Giordani che però non sarà presente alle celebrazioni in programma nella mattinata, dove a rappresentare l'amministrazione comunale ci sarà il vice sindaco, Andrea Micalizzi. «La libertà nata dall'antifascismo e scolpita nella Costituzione è un bene prezioso e va mantenuto e protetto, sempre. Buona Festa della Liberazione», ha concluso Giordani.