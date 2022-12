In prima linea contro il Covid, Giordani nomina Tiberio consigliere delegato alle Città Sane

Il sindaco Sergio Giordani ha conferito al consigliere comunale Ivo Tiberio l’incarico di curare le specifiche tematiche legate al progetto Città Sane. Come di prassi per queste deleghe ai consiglieri comunali, l’attività non avrà caratteristiche gestionali e sarà svolta senza ingerenze negli ambiti di competenza del Sindaco e degli Assessori. Inoltre l’incarico è a totale titolo gratuito e non prevede la disponibilità di segreterie o uffici ad hoc.

Il progetto

Come è noto, il progetto Città Sane è stato ideato e proposto dall’Organizzazione mondiale della sanità e il Comune di Padova lo ha adottato ancora nel 1987. Il progetto si propone di affrontare i problemi di salute della comunità in modo sistemico, globale, e di promuovere la salute intesa non meramente come assenza di malattie o prevenzione, ma come benessere fisico, mentale, sociale, spirituale delle persone e delle comunità e come risorsa per la vita piuttosto che come obiettivo da raggiungere.

Tiberio

Ivo Tiberio commenta: «Ringrazio il sindaco e l’amministrazione per l’incarico che mi hanno affidato. So che Padova aderisce al progetto Città Sane fin dal 1987, e condivide l’approccio olistico a 360 gradi dell’OMS, che giustamente ha una visione della salute non come una semplice assenza di malattia. Io mi occupo più di sanità che di salute, ma con una battuta direi che dal mio osservatorio particolare posso confermare il detto che è meglio prevenire che curare. Scherzi a parte l’amministrazione in questi anni ha sostenuto e promosso numerose iniziative a sostegno della salute, proprio con questo approccio ampio e multidisciplinare, e io lavorerò perchè questa attività non solo continui ma sia ulteriormente ampliata».