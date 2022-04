Giordani apre la sua sede elettorale in Galleria Borromeo

Il sindaco Giordani apre la sua sede elettorale in piazzetta Borromeo. Sarà quello il quartiere generale elettorale del primo cittadino fino al 12 giugno (e in caso di ballottaggio per altre due settimane), oltra quello in piazza delle Erbe. La campagna elettorale di Giordani è iniziata attorno alla parola "Insieme", che campeggia già sulle vetrine della nuova sede, che durante la campagna per le elezioni regionali era stata di Forza Italia.

Insieme

Da ormai due mesi in giro c'era quella del suo avversario più accreditato, ovvero il candidato per il centrodestra Francesco Peghin, che da un paio di settimane ha anche intensificato la sua presenza sul territorio con manifesti e cartelloni in cui si definisce "il nuovo sindaco". «È questa la parola che mi ha ispirato ogni giorno in questi cinque anni da sindaco - spiega Giordani riferendosi a "insieme" - .Non sono stati anni facili, lo sappiamo. E se oggi possiamo andare lontano e costruire un futuro sereno è proprio perché ogni passo lo abbiamo fatto insieme. Il sindaco non è un politico, è il cittadino che deve risolvere i problemi di tutti. Deve coinvolgere, ascoltare, e alla fine decidere mettendo al primo posto le persone. Sono proprio le persone a rendere questa città speciale: tutti insieme, solo tutti insieme, siamo Padova. È questa la mia idea di politica cittadina: le polemiche le lascio volentieri agli altri. Chi corre da solo va veloce ma si ferma presto. Noi corriamo insieme, e continueremo ad andare lontano».