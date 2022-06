Giordani: «Faremo politiche per agevolare le giovani coppie. A cominciare dalla casa»

«Una buona casa, qui a Padova, per i giovani e per le giovani coppie: ecco una delle sfide per me più importanti che abbiamo davanti nel prossimo mandato e sulla quale voglio mettere molto impegno». Il sindaco Sergio Giordani punta sulle giovani coppie e nel suo programma elettorale inserisce alcuni punti per agevolare l'acquisto o l'affitto di una casa. «Il diritto ad abitare nella propria città, Padova, è oggi messo in discussione dall’aumento dei prezzi e delle materie prime e dalla saturazione progressiva degli immobili disponibili - spiega Giordani - .Eppure trovare casa è la chiave per costruire un futuro di autonomia e benessere per tutte e tutti, ecco perché la cosa ci riguarda: non vogliamo che i nostri giovani lascino la città. Allo stesso tempo una Padova sempre più attrattiva e in pieno sviluppo, con la sua Università che accoglie sempre più studenti, con i tanti investimenti in corso che porteranno parecchie persone a trasferirsi qua, con due grandi nuovi ospedali in costruzione, è una città dove coniugare il diritto all’abitare con la protezione del nostro ambiente e lo stop al consumo di suolo diventa un obiettivo strategico».

Il programma

«Ci sono alcune azioni che nei prossimi 5 anni intendiamo mettere in campo per attuare politiche in questo senso e quindi venire incontro concretamente alle tante persone che a Padova hanno questa esigenza primaria - svela il sindaco - .Ancora una volta la parola chiave sarà rigenerazione dell’esistente ottenendo così un doppio risultato, rendere Padova più bella sanando aree in disuso al contempo mettendo a disposizone abitazioni a prezzo calmierato e agevolato. Ecco perché tramite accordi pubblico-pubblico e pubblico-privato presenteremo specifici progetti per intercettare i fondi Pnrr, rigenerare e immettere così nel mercato case confortevoli a prezzi accessibili. In secondo luogo incoraggeremo l’housing sociale, immobili che tramite apposita convenzione vengono dedicati, con prezzo calmierato, alle giovani coppie e hai giovani che abbiano un Isee medio-basso e non posseggano già una prima casa. Ancora faremo in modo che i contributi straordinari che, ad esempio i grandi fondi immobiliari, devono monetizzare al Comune quando vi sono operazioni di rigenerazione e riqualificazione di immobili e aree dismesse vengano prioritariamente destinati a politiche attive per favorire l’accesso alla casa degli under 45. Intensificheremo con Ater la collaborazione affinchè gli immobili di edilizia residenziale pubblica siano oggetto, sempre di più, di manutenzione, rinnovamento e anche espansione. Anche il mercato degli affitti va agevolato per giovani e giovani coppie, ecco perché il comune darà vita a un apposita struttura che eroghi un servizio di accompagnamento a chi cerca casa e offra alcune garanzie concrete a tutela sia dei proprietari che degli inquilini in un ottica di contenimento dei prezzi e accesso facilitato alla casa, la realizzazione di un'agenzia per la locazione a sostegno delle locazioni. Erogheremo contributi a sostegno della locazione per l’avvio di nuove locazioni e il sostegno dei canoni. Promuoveremo un bando specifico per giovani coppie anche all'interno dell'Edilizia Residenziale Pubblica. Tuteleremo il diritto di vivere a Padova con una casa dignitosa e con prezzi giusti e accessibili - chiude Giordani - nel medio periodo ci aspettano tempi complessi viste le emergenze tuttora in corso e dobbiamo evitare che l’inflazione e il caro vita cancellino a tanti giovani la possibilità di realizzarsi come cittadini e come famiglie. Questo è un impegno concreto che mi assumo e sul quale lavoreremo con tutti gli attori della città che hanno voce in capitolo ed esperienza nel settore».