Caro bollette, Giordani: «Sono molto preoccupato, ma senza aiuti dal governo possiamo fare poco»

Il sindaco di Padova, Sergio Giordani, è tornato nel suo ufficio a Palazzo Moroni. Sulla sua scrivania ci sono i faldoni delle grandi opere pubbliche, ma anche i decreti ministeriali e la certezza che sarà un autunno ed un inverno molto difficile: «Sono molto preoccupato, perché ci sono tante famiglie che rischiano di non farcela a superare un momento in cui gli aumenti sono spropositati e le bollette insostenibili». Il problema più imminente e serio sono le bollette raddoppiate e triplicate. Vale per le famiglie come per tutte le attività. Credo che da un punto di vista economico questa crisi sia sicuramente peggio di ciò che ha provocato il Covid».