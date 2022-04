Giordani presenta la sua lista civica: «Persone di qualità e amici di Padova»

Il sindaco Sergio Giordani oggi ha presentato quella che dovrebbe essere la sua lista più forte, chiamata a fare i numeri veri e le percentuali più alte.

Ecco la lista dei 32 candidati

Carlo Albarello, Docente e saggista, si è occupato di progetti e iniziative per i giovani presso il “Centro per il libro e la lettura” del Ministero della Cultura.

Roberto Bonetto, Imprenditore, impegnato da sempre nel volontariato, grande appassionato di golf, già presidente del Calcio Padova.

Diego Bonavina, Avvocato, Assessore allo Sport e alla Sicurezza in carica, già calciatore professionista e capitano del Calcio Padova.

Mauro Bergamasco, Personal Trainer e Mental Coach, Telecronista sportivo, già stella del rugby a livello nazionale e internazionale.

Valentina Battistella, Insegnante, Vice Dirigente istituto comprensivo di Padova, collabora con le associazioni del terzo settore in ambito scolastico.

Elena Alberti, Specialista del marketing e del prodotto. È appassionata di sostenibilità e fondatrice di una rete che fornisce servizi di formazione sulla Responsabilità Sociale d’Impresa. È speaker al TEDxCortina e volontaria per diverse associazioni.

Stefania Alicino, Avvocato, impegnata per l'integrazione scolastica e sociale dei bambini e dei ragazzi affetti da malattie genetiche rare o con altre fragilità.

Andrea Colasio, Assessore alla Cultura, ai Musei e al Turismo in carica. Già Segretario della Commissione Cultura della Camera dei Deputati.

Bruno Cacciavillani, Segretario Provinciale di Azione, impegnato nel volontariato, diplomato in pianoforte, laureato in Relazioni Internazionali.

Luisa Buson, Padovana, direttrice delle biblioteche umanistiche dell'Università di Padova, si interessa di politiche sociali e culturali ed è da tempo impegnata in varie associazioni sociali, politiche e culturali della città.

Margherita Cera, Avvocato specializzato in diritto europeo e internazionale della proprietà intellettuale, lavora a Padova per uno studio, legale internazionale. Appassionata di diritto dell’arte e delle nuove tecnologie, organizza corsi ed eventi in materia.

Franca De Lazzari, Laureata in Medicina e Chirurgia, specializzata in Gastroenterologia e in Allergologia. Ricercatrice universitaria fino al 2002, ora Direttrice di Unità Operativa Complessa di Gastroenterologia dell’Ospedale Sant’Antonio.

Alfredo Drago, Architetto, è libero professionista nel campo dell’organizzazione di spettacoli ed eventi. È fortemente impegnato nelle attività del volontariato, in organizzazioni di elevato rilievo.

Lino Fabbian, Da oltre trent’anni svolge la professione di acconciatore, nel cuore di Padova. È Cavaliere del Lavoro e Presidente nazionale della Accademia Nazionale Acconciatori Moda.

Maria Francesca Guiso, Docente di Discipline Giuridiche ed Economiche e Vicepreside presso l’Istituto Tecnico Commerciale “Calvi”, consigliera della Fondazione Marcianum, appassionata di musica, teatro e lettura.

Lorenza Leonardi, Storica dirigente CISL, impegnata a promuovere tutele e partecipazione del mondo del lavoro e a battersi per la parità di genere e la rigenerazione ambientale.

Adriana Martini, Archeologa, Docente, Giornalista, esperta in bandi e finanziamenti europei.

Matteo Martinucci, Maturità conseguita al liceo “Don Bosco” con risultato di 100/100, studente presso la facoltà di Giurisprudenza di Padova. Eletto rappresentante della Consulta Provinciale per due mandati e co-fondatore del movimento giovanile “No Balconear”.

Eleonora Menorello, Commerciante del centro storico, si occupa di Donne, di dar loro coraggio e sicurezze. Appassionata di moda e arte.

Angela Montemurro, Commissaria alle pari opportunità, alle politiche di genere e ai diritti civili del Comune di Padova e alle pari opportunità in Regione Veneto, Referente Veneto di ASSIST-Associazione Nazionale Atlete, docente di L.E.A - Corso dirigenti dello sport.

Giorgia Panizzo, Lavora per ESU Padova, dove si occupa di mobilità internazionale degli studenti universitari. È attiva in progetti di coesione sociale e rigenerazione urbana.

Martina Paccagnella,Laureata in Economia e Management, lavora in una società di consulenza internazionale nel campo dell’innovazione e sviluppo di nuove strategie di business. Opera per la prevenzione dei disturbi alimentari e per i diritti della comunità LGBTQI+.

Carlo Pasqualetto, Consigliere comunale con delega all’Innovazione per il Comune di Padova. Promotore di TEDxPadova e appassionato di tecnologia e innovazione, ha messo a disposizione la sua esperienza di imprenditore nell’ambito dell’Industria 4.0.

Simone Pillitteri, Insegnante di Religione, è Consigliere dell’Amministrazione Giordani, con delega all’Arcella. In questi anni si è dedicato alla riqualificazione di questo quartiere, creando un originale modello di partecipazione attiva.

Donatella Rettore, Fisioterapista, dirigente in ambito sanitario, impegnata da anni nel sociale e nel supporto ai più fragili.

Pietro Rubaltelli, Amministratore Delegato di un Poliambulatorio, da 10 anni vive all’Arcella. Appassionato di sport, nell’ambito lavorativo collabora con moltissime società sportive.

Aisha Ruggeri, Imprenditrice, Laurea Magistrale in Scienze per il Paesaggio, formazione artistica e didattica. Ha progettato e coadiuvato una rete di professionisti per il rilancio dei Giardini dell’Arena

Luigi Tarzia, Quadro e dirigente sindacale in ENAV, è Consigliere comunale uscente e Presidente della 1^ Commissione Consiliare “Sicurezza e Qualità della Vita”.

Cristiano Tezzon, Bancario, laurea in “Scienze Politiche e Relazioni Internazionali”, laurea magistrale in “Cultura e Formazione della Società Globale”, volontario per un’associazione che si occupa di trasporto dei malati, appassionato di sport.

Ivo Tiberio, Primario di Terapia intensiva dell'Azienda ospedaliera di Padova, il sogno di bambino di fare il medico gli ha trasmesso la forza necessaria ad affrontare due anni di pandemia con turni che arrivavano anche a 16 ore al giorno.