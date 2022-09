Provincia, Giordani presidente: al voto solo il 41,3% degli aventi diritto

Dubbi non ce n'erano: Sergio Giordani è ufficialmente il nuovo presidente della Provincia di Padova.

Il voto

C'era grande attesa soprattutto per scoprire l'affluenza, che come previsto è stata bassa: dei 1.376 aventi diritto al voto si sono recati alle urne 569 tra sindaci e consiglieri dei 102 Comuni padovani, ovvero il 41,35%. Giordani ha raccolto 443 preferenze, con 92 schede bianche e 34 nulle. Il neopresidente ha poi commentato l'elezione sulla propria pagina Facebook: «Da oggi sarò anche il Presidente della Provincia di Padova, per me è un onore. Desidero ringraziare tutti i Sindaci e gli amministratori che sono venuti alle urne, tutto il Consiglio Provinciale e tutti i miei predecessori. Tutti i nostri 102 Comuni dovranno essere protagonisti di un percorso di progettualità e condivisone, la Provincia di Padova va sempre più intesa come “Casa dei Comuni” e al servizio dei territori. Abbiamo davanti tempi non semplici in cui saremo chiamati indistintamente a fare squadra per far fronte alle gravi emergenze che avanzano. Le persone devono restare al centro della nostra azione, sempre agendo con l’unico metodo che io conosco: ascolto e condivisone per perseguire il bene comune».