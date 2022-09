Giordani esordisce in consiglio provinciale: «Vediamo di andare tutti d'accordo. Serve promuovere il territori»o

Prima da presidente della Provincia di Sergio Giordani. Oggi c'è stato l'esordio del sindaco a Palazzo Santo Stefano, dove oltre ad approvare il bilancio consolidato, c'è stata la convalida della sua elezione. Giordani ha condotto per circa due ore il consiglio in maniera molto informale, chiamando tutti per nome e volendo ascoltare il parere di ogni consigliere sulla sua elezione. «Sono emozionato – le parole di Giordani – e credo molto in questo ruolo, perché l'obiettivo e valorizzare tutti i Comuni della provincia. Qui non voglio che entri la politica, e quindi non mi aspetto sgambetti da nessuno. Anzi, voglio fare da garante perché si va tutti d'accordo nonostante le diverse provenienze politiche». Tutti, leghisti ed esponenti di Fratelli d'Italia compresi, hanno dato il benvenuto a Giordani.