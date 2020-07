Giordani sblocca i fondi del bando "La città delle idee": «Una mano tesa ai mondi culturali»

Il sindaco Sergio Giordani ha fatto sapere che vuole impegnare una parte dei fondi arrivati dal Governo:«Nei giorni scorsi sono giunte dal governo risorse che non risolvono del tutto le criticità di bilancio ma sicuramente offrono una prospettiva più positiva alla capacità di spesa nel 2020 - dichiara il Sindaco - Una delle prime azioni che ho deciso di intraprendere dopo questo riscontro avuto da Roma è riattivare immediatamente il bando per associazioni "La città delle idee" che già in settimana sarà pubblicato. Si tratta di complessivi 250 mila euro che andranno a finanziare 20 progetti culturali e aggregativi con 10.000 euro ciascuno e altri 20 con 2500 euro».

Tessuto associativo

«Come ho sempre detto - precisa il Sindaco - non mi sarei dimenticato dell'importanza di avere, pur nelle difficoltà, un'attenzione particolare per il tessuto associativo di base. Grazie alla creatività e all'impegno di molte realtà negli anni scorsi abbiamo contribuito a vivacizzare con tantissime iniziative i nostri quartieri, allo stesso tempo dando un po' di respiro a quei soggetti che si impegnano con passione per rivitalizzare la città partendo dal basso e con azioni diffuse e di qualità. Non possiamo perdere questo tesoro di competenze e relazioni, quindi se fino ad oggi non è stato possibile farlo per restrizioni di bilancio ora torniamo subito a tendere loro la mano».

Proposte

«Spero giungano tante proposte che abbraccino tutto il territorio comunale e tanti ambiti di intervento, una città che vive di produzioni culturali dal basso è più bella e sicura e se necessario faremo anche altra azioni particolari in questo senso. Padova per me deve essere un laboratorio che valorizza i suoi talenti, chi ha delle idee le presenti dentro il bando come nelle altre modalità previste. Non prometto ciò che non posso mantenere - chiude il Sindaco - ma a tutti dico che prenderemo in considerazione i progetti e per quanto possibile ci sforzeremo di dare una mano concreta a tutti quelli validi e interessanti».