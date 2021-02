Giordani: «Vaccini unica soluzione, ai cittadini si è già chiesto tanto»

«Incontro Prefetto e Questore per capire se servono nuove iniziative in vista del weekend. L'unica soluzione, per tutto, anche per i problemi di tipo economico, sono i vaccini»

A margine dell’inaugurazione della nuova biblioteca del conservatorio Pollini in Riviera Ponti Romani n.88, il Sindaco Sergio Giordani ha risposto a qualche domanda sull'emergenza Covid in relazione anche a quanto si è visto nei weekend scorsi, con tante persone che si sono riversate in centro.

Fine settimana

Lo stimolo nasce da un commento fatto dal direttore generale della sanità veneta, Luciano Flor, il quale ha dichiarato che sabato 20 febbraio ha visti eccessivi affollamenti ed inevitabili assembramenti in centro a Padova. Il prof. Flor ha però fatto notare che la massiccia di presenza di persone non fosse dovuta al fatto che non ci fossero le regole, ma a un diffuso rilassamento nei confronti dei dispositivi e di tutte quelle azioni che servono a tenere lontano il virus. «Le persone che ho visto avere atteggiamenti troppo disinvolti poi tornano a casa e contagiano i familiari. Tutti coloro che ricoveriamo hanno persone positive ai tamponi a casa. E’ un discorso di responsabilità personale, non dei controlli, che comunque c’erano», aveva dichiarato Flor lunedì 22 febbraio. Il Sindaco Giordani ha così replicato: «Non c’è nessuna polemica, il dottor Flor è un amico. So cosa ha detto, oggi (giovedì 25 febbraio n.d.r.) ci troviamo con Prefetto e Questore, c’è infatti alle 18 e 30 la riunione del Cosp per capire se bisogna prendere altre iniziative».

Il Sindaco e il direttore generale della sanità veneta si conoscono molto bene e infatti il Sindaco quando lo nomina lo chiama per nome: «Ho visto pochissime persone senza mascherina in centro, non so esattamente cosa ha visto lui. E' importante comunque che Flor sollevi, come responsabile della sanità, il problema della sicurezza della salute. L'unica soluzione, per tutto, anche per i problemi di tipo è economico, sono i vaccini. Noi siamo a disposizione per aiutare a vaccinare per quelle che sono le nostre possibilità, una prova è quello che sta accadendo al Padiglione 6 dove tutto funziona al meglio. Speriamo arrivino ancora più dosi. Il vaccino è l'unica soluzione per risolvere questo problema».