Giordani sul voto: «Quella di Lorenzoni una "mission impossible". Neppure Sant'Antonio avrebbe vinto»

Il sindaco Sergio Giordani ha risposto ai giornalisti che hanno stimolato il primo cittadino sull'esito della due giorni elettorali. «Al referendum ho votato no, ma rispetto l'esito del voto. Sulle regionali mi è spiaciuto per Arturo, l'ho sentito questa mattina, la sua positività ha influito sul risultato. Non poter partecipare alla campagna elettorale le ultime due settimane, che sono poi quelle decisive, è chiaro che ha influito». Il risultato di Zaia è eclatante. «Ha fatto un risultato anche migliore del previsto. Bisogna fargli i complimenti, l'ho chiamato questa mattina. Sia lui che Marcato. Quella di Arturo era già da prima una mission impossible, in queste condizioni neppure Sant'Antonio lo avrebbe battuto».

