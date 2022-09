Giordani: «Non ho ancora capito perché è stato mandato a casa Draghi»

Il sindaco Sergio Giordani ha votato alle scuole Pascoli. «Non ho ancora capito come mai è stato mandato a casa Darghi. Un fenomeno, ma ognuno ha la sua opinione». Molto soddisfatto di come sta funzionando la giornata elettorale: «Complimenti all'assessora Francesca Benciolini - ha evidenziato il sindaco - lavoriamo per far sì che l'esempio dell'ex Marchesi diventi il faro da seguire per il futuro in modo da non interrompere la didattica a scuola». Non solo a Padova grande partecipazione, ma in tutta la provincia: alle 12 ha votato il 22,57% contro il 21,94% di cinque anni fa. Il comune in cui si è votato di più 26,88% a Campodoro. Quello con l’affluenza più bassa, 14,68%, Barbona.