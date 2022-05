«Combatteremo il degrado e la delinquenza con lo sport nei quartieri»: la proposta di Corallo (Lega)

Si torna a parlare di sport, e questa volta a farlo è Giorgia Corallo, candidata nella lista Lega Padova per Peghin Sindaco, con una proposta concreta sulla programmazione nei quartieri.

Sport

«Lo sport e l’attività fisica - afferma Giorgia Corallo - sono un elemento fondamentale per i cittadini di tutte le età. Per il bambino lo sport come gioco è essenziale per rafforzare e creare socializzazione, per l’adolescente diventa un valore ed uno strumento complementare alla scuola.Per quanto riguarda l’età adulta e per gli anziani lo sport diventa strumento di condivisione sociale e di prevenzione e mantenimento della salute. Partendo da questi concetti abbiamo pensato ad un piano di supporto orientato agli attori che ogni giorno fanno sì che lo sport sia praticato nei quartieri: le associazioni sportive». Efficaci sono le azioni portate avanti dal progetto: «Lo sport deve rappresentare la chiave di volta alle situazioni di degrado sociale - prosegue Corallo - che sempre in maniera sempre più esasperante stanno popolando i nostri quartieri. Il bullismo negli adolescenti, dovuto anche al lungo periodo della pandemia, e? in continuo aumento. Lo sport deve rappresentare una via di fuga da queste pessime attività e quindi va proposto e reso accessibile in tutti i quartieri, anche con l’introduzione di voucher dedicati a bambini e ragazzi. Lo sport e? salute, benessere fisico e intellettuale, investire nello sport equivale ad un investimento sociale. 1 euro investito nello sport, fa risparmiare 5 euro nella sanita?, questo è un aspetto che non bisognerebbe sottovalutare!». Nel progetto sono compresi gli eventi sportivi nei quartieri e il grande valore che la Città deve dare allo sport: «Attualmente Padova è all’ottavo posto nazionale tra le città dello sport, patria di grandi Campioni Olimpici e Paralimpici e per questo - conclude Giorgia Corallo - dovrebbe tornare ad ospitare una tappa fissa del Giro d’Italia. Il nostro progetto vuole trasformare il trend negativo dell’abbandono dello sport in età giovanile e instaurare nuove opportunità per il proseguo post-adolescenziale, vuole creare sempre nuove opportunità di eventi negli impianti sportivi di quartiere e vuole favorire la socializzazione di persone anziane e sole attraverso la programmazione di attività motoria nei parchi pubblici».