Giornata europea contro la tratta, la Regione: «Una sfida alla quale non ci sottraiamo»

«Un appuntamento, istituito dalla Commissione Europea, importante per informare la cittadinanza sulla realtà del fenomeno – sottolinea l’assessore alla Sanità e alle Politiche sociali, Manuela Lanzarin - Il concetto, infatti, a volte risulta particolarmente tecnico e per questo viene conosciuto solo dagli ‘addetti ai lavori’. Ma è anche un’occasione preziosa per riflettere su questo fenomeno subdolo; le vittime sono le persone costrette a prostituirsi, i minori reclutati e impiegati nelle attività illecite forzate, uomini e donne sfruttati nel lavoro, ragazze costrette contro la propria volontà a unirsi in matrimonio. Una piaga che è presente su tutto il territorio nazionale e dalla quale, purtroppo, nemmeno il Veneto è immune ma alla quale reagisce con impegno».

N.A.V.I.G.A.Re

«La Regione del Veneto, che da sempre ha posto attenzione a questi temi - prosegue l’Assessore - dal 2021 ha assunto la titolarità del progetto “N.A.V.I.G.A.Re - Network Antitratta Veneto Intersezioni Governance Azioni Regionali” e del Numero Verde Nazionale in aiuto alle vittime di tratta, 800 290 290 attivo 24 ore su 24, 365 giorni l’anno. In questo modo ha confermato non solo l’interesse al tema, ma tutto l’impegno concreto nella tutela delle vittime e al contrasto alle reti criminali a livello nazionale. Nonostante gli sforzi profusi però, la tratta di esseri umani e il grave sfruttamento continuano a rappresentare una delle più gravi violazioni dei diritti umani per migliaia di donne, uomini e persone transessuali sia in Italia sia negli altri Paesi dell’Unione Europea e del resto del mondo. La pandemia e l’aggravamento costante dei fattori economici e ambientali hanno contribuito all’esacerbazione delle vulnerabilità di migliaia di persone, esponendole maggiormente ai rischi di tratta e grave sfruttamento da parte di reti criminali transnazionali e locali».

Dati

Oltre alla prostituzione e all’accattonaggio forzati e al coinvolgimento di adulti e minori nelle economie criminali contro la loro volontà si evidenzia un forte aumento dello sfruttamento in ambito lavorativo oramai diffuso in tanti settori produttivi. L’Organizzazione Internazionale del Lavoro, infatti, stima che, nel mondo, nel solo 2021, siano oltre 50 milioni le persone vittime di schiavitù moderna coinvolte nel lavoro forzato; un trend che negli ultimi cinque anni è aumento in modo considerevole. «Anche le analisi dei dati raccolti nel Veneto dimostrano un’inversione di tendenza rispetto alle tipologie di utenza che si rivolgono ai servizi per chiedere aiuto in quanto soggetti a sfruttamento – aggiunge l’assessore Lanzarin -. Infatti il 52% delle persone assistite dal progetto Navigare provengono dallo sfruttamento lavorativo soprattutto in ambito agricolo, manifatturiero e nella logistica. Il 45 % del totale delle persone assistite sono uomini. Il progetto Navigare, nel corso del bando dal 1 luglio 2021 al 30 settembre 2022, ha contattato 2563persone potenziali vittime, garantito un progetto di assistenza di prossimità a 733 persone e accompagnato all’inclusione sociale di 142 persone».

Numero verde

A livello nazionale il numero verde attraverso il proprio osservatorio conferma queste tendenze e richiama la necessità di stringere forti alleanze con i servizi sociali territoriali per far fronte alle complessità di cui l’attuale fenomeno è portatore. «Occorre uno sforzo sinergico, delle Istituzioni e di tutta la società civile – conclude l’assessore Lanzarin - per contrastare efficacemente questi crimini e mantenere alta l’attenzione in un’epoca dove anche le tecnologie digitali sono divenute strumenti utilizzati dalle organizzazioni criminali per reclutare nuove e ulteriori vittime, spesso di giovane età. La Regione del Veneto non si sottrae a queste nuove sfide».