Giorno della Memoria, Pisani: «Il testo della legge va cambiato: la persecuzione fu fascista, non italiana»

«Dobbiamo denunciare quello che ancora ipocritamente osserviamo quando diamo lettura del giorno della memoria. Non è mai entrata la parola fascismo. Se non fossimo edotti come faremmo a ricollegare le cose? C'è un passaggio che parla di persecuzione italiana dei cittadini ebrei. Perché non scrivere la persecuzione fascista, dei cittadini ebrei?». E' la parte finale dell'intervento del Professor Giuliano Pisani, Vice Presidente del Comitato Scientifico del Giardino dei Giusti di Padova, che prende spunto dalle parole della senatrice Liliana Segre che si dice preoccupata che la memoria della Shoa vada persa. Pisani condivide quanto sostiene la senatrice e sottolinea anche quanto oggi sia difficile far star insieme i respingimenti in mare con la condivisione di un momento come questo. Il sindaco Giordani ha sottolineato quanto «il tema dell’odio contro il diverso è più attuale che mai, per questo dobbiamo contrastarlo ogni giorno, non solo oggi». Il primo cittadino ha citato gli eccidi in Ruanda, la guerra nei Balcani fino ad arrivare alle guerre dei giorni nostri. «Conoscere è fondamentale per capire, per scegliere, per essere in grado di cogliere, e speriamo che non accada davvero mai, il riaffiorare di idee, teorie, comportamenti pericolosi per la nostra democrazia. Non si può costruire il nostro futuro se non conosciamo la nostra storia con le sue luci, ma anche con le sue ombre».