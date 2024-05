Giovani e ambiente, una giornata sul clima tra paure e proposte

Le questioni ambientali, che incidono in profondità già sul nostro presente, sono destinate a gravare ancor più pesantemente sulle generazioni future: di fronte ad azioni eclatanti anche a Padova da parte di gruppi radicali di giovani, l’associazione Padova Insieme ha pensato a un momento di ascolto dei timori e dei suggerimenti dei giovani rispetto all’emergenza climatica. “Giovani e ambiente - Dialogo sul clima tra paure e proposte” si svolgerà domenica 12 maggio dalle ore 17.30 a Casetta Zebrina - Parco Milcovich a Padova. Singolare la formula usata per l’incontro pubblico: dopo l’introduzione del professor Leonardo Becchetti, docente di economia politica all’Università di Tor Vergata a Roma, autore di oltre 460 studi scientifici e collaboratore di vari giornali, a parlare saranno alcuni giovani attivi con diverse modalità sui temi climatici, che illustreranno le strategie e le pratiche operative dei loro gruppi di appartenenza; saranno presenti tra gli altri esponenti di associazioni da decenni attive sul fronte climatico come Legambiente, e gruppi costituiti più di recente e saliti ali onori delle cronache per la radicalità delle loro iniziative come Ultima Generazione, ma anche rappresentanti degli studenti delle scuole superiori di varia estrazione.

Ad aiutare ad individuare una strada che superi da un lato l’indifferenza di chi non è ancora del tutto consapevole della gravità del problema climatico e dall’altro l’ansia paralizzante di chi ne è spaventato sarà il professor Becchetti.«L’obiettivo di ridurre le emissioni che provocano il riscaldamento del clima - afferma lo studioso- si avvicina mano a mano che le fonti di energia rinnovabili dimostrano di essere in grado di vincere la sfida con le fossili, in quanto sono non solo meno inquinanti, ma anche sempre più vantaggiose economicamente, più efficienti e in grado di rendere ogni paese, e in particolare il nostro, indipendente negli approvvigionamenti».

«Abbiamo bisogno di dare spazio alle persone più giovani – spiega Francesca Benciolini, a cui fa riferimento il gruppo Padova Insieme – è a loro che stiamo consegnando un mondo in crisi e su cui non abbiamo saputo agire in modo adeguato. Diventa importante saper guardare con occhi nuovi e differenti al tema ambientale - ma non solo a quello -, con gli occhi delle nuove generazioni, occhi che avvertono l'urgenza del momento in modo più chiaro di quanto sappiamo fare noi, ancorati a vecchi schemi. Dare spazio significa dare ascolto ma anche possibilità di agibilità, cosa difficilissima per noi che siamo tanti rispetto a loro. Ma dobbiamo farlo, creando una alleanza tra generazioni». Il consigliere comunale di Padova Insieme, Paolo Sacerdoti, insiste sul punto: «Gli ultimi anni sono stati caratterizzati –- da un gran numero di movimenti giovanili più o meno strutturati ma con un tema di fondo che li sottende: preoccupazione per il futuro e voglia di incidere per cambiarlo e migliorarlo. A fronte di questa voglia di partecipazione attiva emerge forte la necessità di costruire spazi di ascolto e partecipazione da parte delle amministrazioni, soprattutto quelle locali, in cui l’opinione dei più giovani possa tradursi concretamente nella trasformazione della città».