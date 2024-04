I giovani di Cavazzana cercano una terza via per il polo logistico di Tribano

Per l'evento-lancio del movimento giovanile Sì Tribano Giovani, c'erano più di 60 persone erano presenti venerdì sera a Tribano nella sala della "ex casa dell'Angelina", recentemente ristrutturata dall'amministrazione comunale. Tanti gli ospiti presenti che, intervistati ognuno da un giovane diverso, hanno raccontato il loro percorso di crescita e formazione, dando consigli ai tantissimi under-35 in sala.

Sono intervenuti: Liam Bertazzo ciclista campione del mondo, Armando Castello imprenditore e presidente di "Podisti Tribano", Valter Belluco vice-caporedattore del Mattino di Padova, Ernesto Aufiero regista teatrale e esperto di comunicazione oltre a Massimo Cavazzana, capogruppo di Sì Tribano e sindaco uscente. Il titolo della serata "C'è bisogno di COSE" si è rivelato nascondere un acronimo che riassume i punti della parte di programma elettorale che il movimento sostiene all'interno della lista Sì Tribano - Cavazzana Sindaco.

Ma piatto forte della serata, dal punto di vista politico, è l'annuncio della collaborazione tra Sì Tribano Giovani e comitato NO Polo Logistico Tribano per studiare una "terza via" di riduzione dell'impatto ambientale, mediando con l'amministrazione comunale. Presente all'evento anche una delegazione del comitato popolare "NO Polo logistico Tribano" a cui i giovani hanno fatto una proposta importante: Nicolò Capuzzo (coordinatore Sì Tribano Giovani) "E' evidente che la possibile costruzione del nuovo polo logistico nella zona industriale di Tribano abbia generato un grande movimento di opinione pubblica, anche grazie all'azione del comitato. Abbiamo deciso di interessarci a questa tematica, valutando come limitare i possibili rischi che deriverebbero da una cattiva gestione di questo intervento. Con semplicità, abbiamo scelto un'unica importante domanda alla quale vogliamo rispondere: Quali sono le migliori attenzioni e strategie da attuare per ridurre al minimo l'impatto del "nuovo polo logistico" sul nostro territorio, nel caso in cui l'intervento di cui parliamo fosse inevitabile?" Aurora Lizio (Sì Tribano Giovani) "Ci piacerebbe condividere con il Comitato No Polo questo percorso di studio e condivisione, senza ovviamente chiedervi di rinunciare alle vostre battaglie e attività" Gianni Aldrigo (No Polo) "Ringraziamo Sì Tribano Giovani per questa proposta di collaborazione. Pur mantenendo la nostra ferma contrarietà a questa nuova occasione di cementificazione che lascia purtroppo tantissime domande in sospeso, siamo aperti al dialogo con questo gruppo giovanile di cui lodiamo l'impegno e l'interesse per un tema così importante.