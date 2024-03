Giovanna Rossi ci riprova a Selvazzano: «Imprese, fondi e mercati tra le mie priorità»

Si prospetta una campagna elettorale ricca di novità quella di Giovanna Rossi, candidata sindaco per la città di Selvazzano Dentro con il progetto “Al Centro”, ma per ora solo ex e sfiduciata durante lo scorso mandato. «Credo fortemente nella promozione dei prodotti delle nostre imprese locali e lavoreremo in sinergia con le associazioni di categoria anche per il recupero dei mestieri artigianali – ha commentato Giovanna Rossi – .Sarà mia cura potenziare il già efficiente sportello unico per le imprese ed integreremo il sito esistente con le nuove tecnologie per avvicinare la domanda e l’offerta di impiego oltre che per far conoscere in tempo reale attività, iniziative, promozioni e organizzare percorsi formativi per gli imprenditori e per i consumatori».

I progetti

Non solo conferme ma anche nuovi progetti: «Apriremo uno sportello “Ricerca fondi” – prosegue Giovanna Rossi – uno strumento che sarà a disposizione dell’amministrazione, delle Associazioni territoriali e delle aziende per intercettare fondi e finanziamenti regionali, nazionali e comunitari. Oggi le possibilità di accedere ai fondi sono molte ma gli strumenti per ottenerli sono scarsi e confusionari. Ecco perché metteremo nelle giuste condizioni le nostre realtà perché possano cogliere queste importanti occasioni».

L'ex sindaca

In questa ottica, dalla squadra di Giovanna Rossi, arrivano i progetti di potenziamento ed implementazione dei mercati rionali per la promozione dei prodotti locali agricoli e non. Tra questi, si torna a parlare del Mercato del Bacchiglione: «Lo rilanceremo con un nuovo format – ha aggiunto Enrico Romanato candidato nella lista “Selvazzano Libera” in appoggio alla candidatura a Sindaco di Giovanna Rossi – perché vogliamo coinvolgere tutti, grandi e piccini e verrà proposto più volte nell’arco dell’anno e in più parti del territorio. Valorizzeremo i commercianti e gli ambulanti del “Territorio del Bacchiglione” ampliando il mercato che, in questi anni, è stato organizzato in concomitanza con i festeggiamenti patronali della Sagra del Rosario. Avere un mercato anche a Selvazzano capoluogo è una richiesta molto sentita dai nostri Concittadini perché rappresenta un’importante occasione per dare maggiore vitalità al “centro” e fornire un’occasione di incontro e socialità in spensieratezza ed allegria».