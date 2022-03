La candidata sindaca Gislon: «Con i soldi di Hera fondo anti crisi per famiglie, professionisti e imprese»

Anche la candidata sindaca Francesca Gislon, come aveva già fatto il "collega" di centrodestra Francesco Peghin, adocchia il tesoretto da 5,5 milioni di euro promesso da Hera alla prossima amministrazione.

Gislon

«Noto con piacere che il tema del taglio dei costi per energia elettrica, gas e acqua sta diventando centrale nella campagna elettorale dopo che per primi abbiamo messo al centro questo tema nel programma di candidatura - evidenzia la candidata della civica 'Orizzonti' - .Credo che Hera non debba limitarsi a distribuire dividendi una volta l'anno, spartendo con l'amministrazione del Comune una parte degli utili e dell'aumento di fatturato, ma debba prevenire assieme al Comune le situazioni di sofferenza dovute alla povertà strisciante in città».

Il fondo

Per Gislon, sostenuta da un movimento civico che si riconosce nel mondo del privato sociale, dell'associazionismo e della società civile padovana, serve garantire un grande fondo anti crisi per famiglie, professionisti e imprese: «Occorre trovare strumenti finanziari nuovi per garantire alle famiglie ed alle imprese la continuità della fornitura anche in situazioni di temporanea sofferenza - spiega la candidata - per questo da sindaca convocherò da subito i vertici di Camera di commercio, Fondazioni Bancarie e principali istituti di credito cittadini ed associazioni dei consumatori assieme ai sindacati per fare un patto per Padova chiaro e di ampio e lungo respiro. Il Comune metterà sul tavolo i 5 milioni di euro derivanti dai dividendi di Hera ed altrettanti derivanti dai tagli alla spesa corrente. Mi aspetto che la Camera di commercio faccia altrettanto. E uno sforzo importante me lo aspetto dalle fondazioni bancarie e dagli istituti di credito. I padovani, tutti, compresi i professionisti e i titolari delle piccole imprese, sapranno di non essere soli e di poter invece poter contare su un fondo di garanzia ampio e facile da usare: la crisi sarà dura, lunga e straordinaria e per fronteggiarla con efficacia e dignità occorrono strumenti altrettanto forti e straordinari. Le elemosine elettorali non ci interessano, a noi interessa mettere in piedi soluzioni solide e realizzabili».