Gislon presenta la sua unica lista: «Per me è una garanzia di coerenza di obiettivi»

«Abbiamo deciso di fare un'unica lista perché è una garanzia. Significa che tutti stiamo andando in un'unica direzione». La candidata sindaca di 'Orizzonti' Francesca Gislon, oggi 7 maggio, ha presentato la sua unica lista in vista delle elezioni del prossimo 12 giugno. «Nella mia lista ci sono 32 persone che vivono ogni giorno le contraddizioni della nostra città e la rappresentano in tutto e per tutto. Non è il momento di parlare di apparentamenti, ma è ovvio che potrebbe servire farlo se vogliamo avere una voce dentro il governo della città. Siamo nati nel centrosinistra, ma non credo che l'opposizione sia una brutta malattia». Alla presentazione c'era anche l'ex vicesindaco e oggi consigliere regionale, Arturo Lorenzoni.

I candidati

Capolista Giuliano Pisani, a seguire Francesca Armani, Barbara Bagante, Emma Borella, Claudio Cagnin, Francesco Calabrò, Massimo Capitanucci, Luca Cappellari, Gabriele Cipri, Giovanna Crivellari, Maria Chiara De Martin, Laura Fanton, Antonio Fregnan, Aurora Galeazzo Hymeti, Luca Ghedin, Francesca Granata, Roberto Mancin, Ida Milani, Daniela Orioli, Luca Palmeri, Giulia Parisi Di Gangi, Maria Letizia Pavan Dalla Torre, Francesco Pavan, Michele Picello, Giulia Sbrignadello, Maurizio Segato, Gianfranco Stefani, Gianfranco Tagliavini, Ines Testoni, Maristella Volpin, Tony Ymeraj ed Elena Zamuner.