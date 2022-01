La giunta Giordani intitola una scuola ai "Bambini del Mediterraneo"

La giunta comunale ha approvato ieri la delibera proposta dall'assessora alle politiche scolastiche, Cristina Piva (in basso, nel video, il suo commento). La scuola è quella in via del Commissario 89, nel quartiere Crocefisso. «Mediterraneo è una parola evocativa che parla di civiltà e trasmissione di cultura, diversità e convivenza pacifica - si legge nella delibera - .Mediterraneo è anche l’immagine di un’area condivisa su cui si affacciano popolazioni diverse, una sorta di piazza dove ci si incontra, ci si saluta, si condivide il percorso della vita. Proprio come una scuola: un luogo di convivenza, di condivisione e amicizia tra bambine e bambini provenienti da esperienze diverse che trovano risposta ai loro primari diritti. Ma il Mediterraneo è anche il luogo dove spesso sono naufragati questi diritti. Come non ricordare il bambino siriano sulla spiaggia greca, o il ragazzino che voleva conquistare dignità e diritti esibendo la sua pagella che custodiva cucita nella tasca della giacca? Una intitolazione quindi che vuole mettere l’accento sui diritti di tutti i bambini alla vita, alla cura, al gioco e all’istruzione e sull’impegno degli adulti che devono garantirli».

