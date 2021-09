L'ex premier Conte ad Albignasego: «Se necessario, noi saremo per il vaccino obbligatorio»

«Se i medici e la comunità scientifica riterranno che l'obbligatorietà del vaccino sia il mezzo giusto per uscire dalla pandemia, io starò assolutamente dalla loro parte». L'ex premier Giuseppe Conte, oggi leader del Movimento Cinque Stelle, è arrivato oggi pomeriggio 7 settembre ad Albignasego, per sostenere la candidatura a sindaco del grillino, Paolo Carpanese. Conte nell'occasione ha toccato vari temi, tra cui quello del vaccino e del Green Pass: «Ho toccato con mano la gestione della pandemia e nel momento più complesso, quando tutti eravamo impreparati e con pochi strumenti per contrastarla» le parole di Conte «ma oggi è il momento di spingere per il Green Pass e se si riterrà necessario rendere obbligatorio il vaccino noi non ci opporremo affatto. Anzi, sosterremo eventualmente la decisione». Un passaggio anche sul decreto sicurezza, che lui stessa nel Conte I, quando governava con la Lega di Matteo Salvini, aveva promosso: «Non ha funzionato sulla protezione internazionale, perché rende invisibili moltissimi immigrati e se questo vuol dire ammettere di aver fatto un errore ed essere punito per questo io sono pronto. Ma all'epoca è stato molto sofferto e abbiamo apportato molte modifiche prima di approvarlo». Poi strizza l'occhio al sindaco di Padova, Sergio Giordani. Sull'ipotesi che possa sostenerlo (sempre qualora l'attuale primo cittadini confermi la ricandidatura) alle elezioni del 2022, l'ex premier Conte ha dichiarato: «Mancano ancora diversi mesi. Non lo escludo, ma c'è ancora tempo per parlarne»

Notizia in aggiornamento