Lega, Giuseppe "Beppe" Maschera nuovo referente per il comune di Legnaro

Trentasette anni, sposato, laureato in scienze statistiche e gestione delle imprese all'università di Padova, Giuseppe "Beppe" Maschera è stato nominato referente per la Lega nel comune di Legnaro. Ammistratore di un'azienda con sede in zona industriale di Vigorovea e militante della Lega dal 2007, è stato coordinatore provinciale del movimento giovanile fino al 2013.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La nomina

«La mia nomina a referente di Legnaro è indice di quanto la Lega Salvini Premier si stia strutturando su tutto il territorio, siamo in una fase di evoluzione e il mio impegno sarà volto a fare crescere la sezione per renderla un punto di riferimento politico stabile e, soprattutto, credibile. Le porte saranno aperte a chiunque voglia portare al nostro movimento idee e buona volontà, per creare una squadra che sappia rispondere alle necessità dei cittadini legnaresi. La campagna elettorale a sostegno del Presidente Luca Zaia sarà per noi un'occasione per incontrare personalmente i concittadini, saremo presenti sul territorio con i nostri gazebo dove potremo presentare le nostre proposte e confrontarci per raccogliere ogni input che la gente ci vorrà sottoporre per migliorare positivamente la nostra comunità. Ripartiamo dalla fiducia che i legnaresi hanno riposto sul nostro segretario Matteo Salvini alle elezioni europee del 2019, dove la Lega ha superato il 51% dei voti, un dato questo che ci carica di responsabilità».