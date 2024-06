Giustizia, Ostellari: «Assunti 172 Upp nei Tribunali veneti»

L'annuncio lo da il sottosegretario alla giustizia, Andrea Ostellari: «172 nuovi addetti all'Ufficio del processo hanno firmato il contratto nel distretto di Venezia e oggi prendono servizio. 42 sono stati assegnati alla Corte d’Appello, i restanti vengono distribuiti nei diversi tribunali: 5 a Belluno, 21 a Padova, 9 a Rovigo, 17 a Treviso, 37 a Venezia, 25 a Verona, 16 a Vicenza».

Una risposta alla carenza di personale nei tribunali: «Questo contingente si aggiungerà agli addetti all’ufficio per il processo e al personale tecnico già in servizio, il cui contratto è stato di recente prorogato al 30 giugno 2026. L'ulteriore innesto dimostra l’attenzione del Governo per il sistema Giustizia. Ringrazio il Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria del Ministero che, nell’arco di poco più di un mese, ha bandito il concorso e definito tutte le assegnazioni. Per il Veneto quello raggiunto è un grande risultato. I nuovi addetti si occuperanno dello smaltimento dell’arretrato e resteranno in servizio fino a giugno 2026. Entro quella data, come annunciato, confidiamo che verrà effettuata una nuova e definitiva selezione di personale, che ne preveda l’assunzione»