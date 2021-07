Giustizia: raccolta firme per il referendum

Anche a Padova un gazebo dove i cittadini possono sottoscrivere i sei punti proposti per arrivare a una «giustizia giusta». Sono i quesiti referendari per i quali Partito radicale e Lega, per i quali è partita ieri la raccolta delle firme si stanno spendendo per arrivare a un referendum sul tema.

Caso Palamara

Il "caso Palamara" è solo l'ultimo caso che ha agitato il dibattito politico sul tema giustizia. L'obiettivo del referendum è quello di arrivare a una riforma complessiva del settore, sia del penale che del civile, passando per la riforma del CSM, l’organo di governo autonomo della magistratura.