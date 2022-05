Monitoraggio delle partecipate e taglio agli sprechi: le proposte di Gomiero (Lega)

Monitoraggio delle società partecipate, taglio agli sprechi. Sono le proposte di Mirco Gomiero, commercialista e candidato nella lista Lega Padova per Peghin sindaco. «Con il cambio di amministrazione urgono forti cambiamenti anche per quanto riguarda la gestione delle risorse, oggi completamente deludente – commenta Gomiero – Francesco Peghin ha le capacità e soprattutto avrà il coraggio di prendere scelte anche difficili per il bene di Padova».

Le proposte

«Le società partecipate non sono enti “estranei”, ma opportunità di crescita e sviluppo per la nostra città; troppo spesso abbiamo subito le scelte, senza dimostrare una vera identità politica e visione manageriale – prosegue Gomiero – È quindi necessario un concreto processo di razionalizzazione e di monitoraggio sui costi/benefici delle partecipazioni pubbliche del Comune di Padova tali da rendere un vantaggio ai cittadini sul lungo termine. A tal proposito, è fondamentale che i dividendi delle Società partecipate siano messi a disposizione dei cittadini padovani, e la creazione di un apposito fondo di sostegno per situazioni di difficoltà economica potrebbe risolvere molti problemi». E aggiunge: «Purtroppo il carico fiscale del Comune sui cittadini è tra i più alti in Italia. È necessario attuare una politica di progressiva diminuzione della tassazione tagliando gli sprechi e le spese inutili, ad esempio quelle investite in comunicazione istituzionale, che in questi cinque anni sono stati esorbitanti, sulla pelle dei cittadini».