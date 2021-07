Berno (Pd): "Green Pass per accedere al consiglio comunale"

Il capogruppo dei dem propone la vaccinazione obbligatoria per chi vuole partecipare alle sedute in aula: "Trascorriamo ore in molte persone, a distanza di circa 1 metro, con mascherine e gel, ma ovviamente il rischio rimane alto, soprattutto se ci sono alcuni consiglieri non vaccinati".

Gianni Berno lancia la proposta: Green pass per partecipare al consiglio comunale. Il capogruppo del Pd segue la linea del partito e spinge affinchè le riunioni politiche avvengano solo tra vaccinati.

Vaccini

«Ho letto con interesse e con piacere che l'intera giunta e gran parte dei consiglieri comunali a Padova ha dichiarato di essersi vaccinato (sondaggio svolto dal Mattino di Padova in settimana, in cui assessori e consiglieri risultano tutti vaccinati, tranne il leghista Alain Luciani. Dubbio sui componenti di Fratelli d'Italia, Elena Cappellini, Enrico Turrin e Matteo Cavatton, che non hanno voluto rispondere, ndr)» sostiene il dem, Gianni Berno «e credo che gli amministratori per primi debbano dare il buon esempio su quella che, ad oggi, sembra essere l'unica barriera per contenere la pandemia e la variante Delta».

La proposta

«Credo che il Green Pass debba essere adottato anche per le riunioni del nostro consiglio comunale, laddove vengano fatte sedute in presenza. Trascorriamo talvolta 6 o 7 ore in molte persone, a distanza di circa 1 metro e con mascherine e gel, ma ovviamente il rischio rimane alto, soprattutto se ci sono alcuni consiglieri non vaccinati. Credo che il Green Pass sia una misura saggia in consiglio e in molte altre occasioni per dare garanzie a chi ha responsabilmente risposto all'appello accorato per la vaccinazione Covid 19, fatta dalle autorità sanitarie nazionali e regionali. È un fatto di responsabilità, di tutela della salute personale, della salute pubblica e anche per salvaguardare economia e posti di lavoro». Una proposta destinata a generare polemiche tra maggioranza e opposizione, visto che tra i banchi del centrodestra c'è chi non vuole neanche rendere nota la sua posizione in merito ai vaccini.