"Green Public Procurement", la scelta del comune per favorire gli acquisti sostenibili

L’amministrazione comunale di Montegrotto Terme favorirà l’opzione verde e sostenibile in ogni singolo acquisto e in ogni appalto del futuro: lo ha deciso la giunta che ha adottato uno specifico atto di indirizzo per la promozione del Green Public Procurement per gli acquisti pubblici e per le promozione del recupero, del riuso e del riciclo dei materiali con minore impatto ambientale.

Scelta

«È una scelta importante - spiega il sindaco Riccardo Mortandello - anche in un ottica li lungo periodo perché ci darà maggior punteggio nei bandi ministeriali e europei. Il Green Public Procurement consiste nell’integrazione di considerazioni relative alla sostenibilità ambientale all’interno delle procedure di acquisto della Pubblica Amministrazione. L’obiettivo è preferire prodotti e servizi che hanno un minore, o un ridotto, effetto sulla salute umana e sull’ambiente rispetto ad altri prodotti e servizi utilizzati allo stesso scopo».

Trasformazione

«La logica dell’inserimento di criteri di preferibilità di soluzioni a basso impatto ambientale nelle procedure di acquisto della Pubblica Amministrazione - spiega l’assessore Luca Fanton - è frutto di una trasformazione in atto da tempo. Si tratta di un percorso avviato o per lo meno promosso già da anni a livello comunitario e, di riflesso, anche sul piano nazionale che cerca di trovare un equilibrio tra budget, efficienza dei processi di approvvigionamento e sempre maggiore sostenibilità dei beni e dei servizi acquistati. È importante che Montegrotto lo abbia adottato e spero che questo serva di esempio anche per gli alti comuni della nostra destinazione turistica».

GPP

Il Comune di Montegrotto Terme individuerà all’interno della propria struttura un referente GPP che coordinerà e monitorerà le attività per l'attuazione di politiche di Green Public Procurement in tutti i settori previsti e sensibilizzare a e dialogherà con le altre istituzioni e soggetti privati coinvolti.il Comune definirà e attiverà anche un piano di formazione e sensibilizzazione per i dipendenti dell’ente.

Compraverde Buygreen

Montegrotto Terme promuove inoltre dal 2021 il forum con Compraverde Buygreen dei comuni per termali con i quali intende farsi promotore dell'adozione dei criteri ambientali e sociali negli appalti pubblici delle amministrazioni comunali termali e delle strutture termali dei territori favorendo l'incontro tra i principali attori coinvolti nella diffusione degli acquisti dei beni e servizi sostenibili nei comuni termali e nelle catene di fornitura delle attività termali.