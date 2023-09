Grillini contro Donazzan: «Da lei parole inaccettabili sui detenuti. Zaia e Soranzo si dissocino»

«Sono inaccettabili e istituzionalmente offensive le parole dell’assessore regionale Donazzan pronunciate al carcere due Palazzi di Padova. Dichiarazioni inaccettabili pochè tenderebbero a nascondere la realtà dei fatti. Le criticità del sistema carcerario sono legate a problemi reali, come il sovraffollamento, gli scarsi investimenti nelle attività riabilitative e la cronica carenza di personale di polizia penitenziaria, che lotta per garantire i livelli minimi di sicurezza». Replicano così Enrico Cappelletti e Barbara Guidolin, senatori del Movimento Cinque Stelle, alle parole pronunciate ieri, 6 settembre, dall'assessora regionale della giunta Zaia, Elena Donazzan. Aveva definito i detenuti come «la peggiore umanità» e «la parte degenerata della società» durante una manifestazione in sostegno degli agenti penitenziari a cui hanno partecipato diversi esponenti di Fratelli d'Italia.

«L'assessore Donazzan con tali espressioni tende a privare i suoi bersagli della loro dignità umana, relegandoli a un dantesco livello infernale. Queste affermazioni - proseguono i parlamentari veneti Cappelletti e Guidolin - di cui Zaia e Soranzo speriamo si dissocino, colpiscono almeno un terzo dei detenuti ultra cinquantenni e le donne recluse che lottano anche per il loro stato di salute o di difficili rapporti con i figli fuori dal muro di reclusione. La Donazzan se vuole vedere uno specchio della peggiore umanità ripassi la storia del fascismo e del nazismo. Se vuole vedere la parte degenerata della società, guardi a quanti ancora oggi rivendicano con nostalgica fierezza la loro vicinanza al periodo più buio della nostra storia. Non le sarà difficile».