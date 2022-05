Scoppia la guerra dei sondaggi, sarà duello tra Giordani e Peghin già al primo turno

E' una partita a a scacchi anche quella dei sondaggi. Oggi 26 maggio è l'ultimo giorno utile per pubblicarli, quindi entrambi i favoriti hanno fatto circolare i propri. Ovviamente, le differenze sono notevoli, ed hanno solo due comuni denominatori: Sergio Giordani è in vantaggio su Francesco Peghin e gli altri candidati sembrano non avere nessuna chance, lasciando così la partita e il duello a due già al primo turno. Primo turno che rischia di essere praticamente già un ballottaggio. Secondo il sondaggio diffuso dallo staff del candidato sindaco del centrodestra Francesco Peghin, realizzato dalla società Intwig, la differenza tra lui è l'attuale primo cittadino sarebbe di appena due punti percentuale, ovvero 47% a 49.1% (il primo in basso). Una partita quindi apertissima, che lascerebbe appena un 3,9% da dividersi tra gli altri 7 candidati e prevederebbe un ballottaggio. Un'ora dopo sono arrivati invece quelli dei comitati di Sergio Giordani, realizzati da Winpoll e YouTrend (secondo e terzo in basso). Secondo questi sondaggi invece la partita sarebbe chiusa già al primo turno a favore dell'attuale sindaco e con differenza abissali di consensi. Secondo Winpoll vincerebbe Giordani già il 12 giugno addirittura con il 67,6% di preferenze, contro il 26,7% di Peghin. Tutti sotto il 2% gli altri sette aspiranti sindaco. Davanti all'ipotesi di un ballottaggio, nessuna speranza per Peghin: 72,8% a 27,2%. Secondo YouTrend invece la forbice è più sottile, e dà un 62,8% a Giordani ed un 32,9% a Peghin, con gli altri sempre staccatissimi (la più vicina sarebbe Francesca Gislon con un misero 1,3%) e al ballottaggio nessuna partita: 64,7% a 35,3% per Giordani. Nel sondaggio diffuso da Peghin, inoltre, emerge che il 50% dei padovani trovano peggiorata la qualità della vita in città e il 65% sarebbe contrario alle altre due linee del tram programmate dalla giunta Giordani. Finita la guerra dei sondaggi, questi studi rimarranno solo nella memoria e nelle rassegne stampa. Il sondaggio vero ci sarà alle urne il prossimo 12 giugno

Peghin

«Il sondaggio conferma la grande voglia di cambiamento dei padovani come percepiamo quotidianamente nelle piazze e nei mercati – commenta il candidato del centrodestra, riferendosi a quello commissionato dalla sua coalizione - .La città dove i padovani vogliono vivere non corrisponde alla Padova attuale: troppo degrado, poca partecipazione, scarsa progettualità di ampio respiro e un Sindaco antidemocratico che non accetta il confronto con cittadini e avversari e che impone le cose dalle stanze di Palazzo Moroni, sconfessando quanto promesso ai cittadini cinque anni fa. La fotografia è quella di una assoluta incertezza e di un probabile ballottaggio con una distanza minima tra noi e il Sindaco di Pd e Cinque Stelle e tra le nostre due coalizioni. La maggior parte dei padovani si è resa conto del declino o dell'immobilismo degli ultimi anni con questa amministrazione e condivide alcune delle mie proposte più chiare e di svolta rispetto alle scelte e non scelte del sindaco del Pd e dei Cinque Stelle. I padovani vogliono cambiare in meglio con coraggio e lungimiranza e noi lo faremo insieme a loro. Facciamo in modo che Padova torni ad essere la capitale del Nordest. Pensiamo in grande, pensiamo al domani dei nostri figli, torniamo ad essere orgogliosi della nostra città. L’apprezzamento per le nostre proposte e per la nostra offerta politica è molto forte e mi spinge a mettere ancora più entusiasmo e ancora più determinazione in questa ultima parte della campagna. Voglio una Padova più sicura, più moderna, più attrattiva, più inclusiva, faro nell'innovazione e nella sostenibilità, più intelligente. Come dimostrano le risposte dei cittadini, la maggior parte dei padovani credono nella necessità di un cambio di rotta, quanto mai urgente. L'onda magenta sta crescendo. Ritroviamo ambizione e intraprendenza. Mettiamoci la faccia e il cuore. E non cediamo alla tentazione di astenerci perché pensiamo che nulla cambi col voto. Perché questa volta si cambia, ora o mai più. La partita è davvero aperta e si gioca tutta in questo rush finale. Io ci credo. La mia coalizione ci crede. I nostri candidati ci credono. I padovani pretendono risposte e interventi per migliorare la qualità della loro vita e noi siamo certi di saper rispondere al meglio ai loro bisogni. Restituiamo Padova ai Padovani. Evviva Padova».

Giordani

«I sondaggi sono degli utili strumenti di lavoro che possono indicare tendenze e aiutare a sviluppare al meglio le proprie proposte – sostiene invece Sergio Giordani - .Quello che però conta è il rapporto quotidiano con tutti i padovani, un rapporto franco , concreto, non interessato. Sono davvero entusiasta e felice del cammino che sto e stiamo facendo in queste settimane tra e con i padovani, sempre col sorriso e mai polemizzando: sono proprio i cittadini che mi danno energia e davanti alle loro proposte e consigli mi sento ancora più responsabilizzato e determinato. In ogni caso, il prossimo 12 giugno, sondaggi o non sondaggi, saranno tutti i padovani a decidere: è il loro giudizio quello che conterà. Per questo andare a votare, ciascuno per chi ritiene, è importante e da sindaco, prima ancora che da candidato, invito tutti i miei concittadini ad esercitare questo fondamentale diritto».