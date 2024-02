Guerra in Ucraina, strage a Gaza: sabato sindacati e associazioni in piazza per dire stop alle guerre

Sabato 24 febbraio saranno due anni da quando è scoppiata la guerra tra Russia e Ucraina. «Un conflitto a cui nel frattempo, oltre a quelli già presenti, si sono aggiunti altri focolai di violenza e teatri di guerra: Siria, Afghanistan, Yemen, Etiopia, Sudan, solo per citarne alcuni (sono più di 50 attualmente le guerre nel mondo), senza dimenticare quel che sta succedendo in questi giorni nella Striscia di Gaza dove la ferocia e l’accanimento distruttivo hanno raggiunto vette che lasciano allibiti», sottolineano gli organizzatori del flash mob indetto per sabato 24 febbraio . All'iniziativa hanno aderito le Associazioni padovane della Rete Italiana Pace e Disarmo e di Uniti per la Pace - Padova: CGIL CISL UIL - Ufficio Diocesano Pastorale Sociale – ANPI – Associazione per la Pace – Movimento dei Focolari – Beati i Costruttori di Pace – Azione Cattolica – MIR – Rete Studenti Medi – UDU – ACLI – ARCI – Libera – Legambiente – Comunità Papa Giovanni XXIII – Donne in Nero – Centro Pandora – Casa delle Donne – Emergency.

Ed è proprio per dire “basta” a tutti questi conflitti, che “Uniti per la Pace – Padova”, la sigla dietro cui si riconoscono una ventina di associazioni sia laiche che religiose della nostra provincia, aderisce alla giornata di mobilitazione lanciata dalla Rete Nazionale Pace e Disarmo, Europe for Peace e Coalizione Assisi Pace Giusta, prevista sabato 24 febbraio, con un flash mob sul Liston, davanti a Palazzo Moroni, con inizio alle ore 12.00. «Sono ormai due anni – fanno sapere da “Uniti per la Pace - Padova – che è iniziata la guerra in Ucraina, un conflitto che ha generato centinaia di migliaia di morti, milioni di profughi e la distruzione di un terzo del paese. In Siria, sono ormai 13 anni che si muore sotto le bombe di una discordia che ha distrutto una secolare convivenza inter-religiosa e inter-comunitaria. In Africa, guerre e neo-colonialismo non hanno mai cessato di coesistere e di schiacciare le speranze di democrazia e libertà. Ed è sotto gli occhi di tutti la spirale di violenza e orrore che a partire dal 7 ottobre, con l’atroce attacco di Hamas che ha provocato 1200 vittime e più di 200 ostaggi, si è innescata in Medio Oriente con la conseguente invasione della Striscia di Gaza che ha ucciso più di 24.000 palestinesi (inclusi bambini, donne e anziani) distrutto ospedali, scuole, presidi delle Nazioni Uniti. E questi sono solo esempi di un elenco di conflitti che sembrano non finire mai».«La guerra non è mai una soluzione – l’appello di Uniti per la Pace – per questo invitiamo tutti a scendere in piazza per ribadire il proprio NO a tutte le guerre, insieme al rifiuto al riarmo e alla logica della violenza. Fermiamo la criminale follia delle guerre, non abituiamoci all’orrore. Mobilitarsi oggi per la pace, per il disarmo, per la nonviolenza, significa non accettare la distruzione dei diritti, delle democrazie e dello stesso pianeta. Ed è necessario che ognuno faccia la sua piccola parte».