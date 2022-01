Attacco hacker all'Ulss 6 Euganea, Zan: «Interrogazione parlamentare per chiarire le responsabilità»

«L’attacco hacker subito dall’Ulss 6 di Padova ha risvolti inquietanti e pericolosi, in primis per la sicurezza e la salute dei cittadini padovani. Per questo nei prossimi giorni predisporrò una interrogazione parlamentare al Ministro della sanità e al Ministro della pubblica amministrazione affinché la vicenda sia chiarita nei dettagli e vengano accertate eventuali responsabilità e carenze, anche da parte della Regione che ha competenza in merito, nel predisporre adeguati livelli di sicurezza informatica». L'annuncio è dell'onorevole Alessando Zan, deputato padovano del Partito Democratico.

Zan

Aggiunge Zan: «In tanti stanno pagando il prezzo dell’attacco, subendo ritardi pesanti nella prenotazione di visite, esami clinici e nel ritiro di referti. Nell’era digitale i dati sensibili sono bersaglio di speculazione ed è necessario prevedere da parte di tutta la pubblica amministrazione misure di difesa che garantiscano standard efficaci di difesa e la continuità dei servizi, particolare quelli della sanità. È impensabile che una intera Ulss, per di più in questo momento di recrudescenza Covid, sia bloccata, in balia di un attacco simile».