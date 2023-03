Chiude l'Hotel Augustus: «L’amministrazione sampietrina sosterrà i dipendenti»

Il sindaco Riccardo Mortandello, ha preso immediatamente posizione riguardo l'imminente chiusura della gestione dell'hotel Augustus e le conseguenti difficoltà che arriveranno per i circa 40 dipendenti. Una notiza che sorprende visto che il settore è in netta ripresa e le tante prenotazioni presso la struttura.

Servizi sociali

«Abbiamo già predisposto l'attivazione dei servizi sociali, come il banco di solidarietà alimentare attualmente disponibile per i residenti nel Comune di Montegrotto Terme in situazione di disagio, anche per tutti i dipendenti dell’hotel Augustus che non sono residenti nel nostro Comune in modo che in attesa di trovare altra sistemazione, possano alleviare la situazione di disagio», ha detto il Sindaco.

Sindacato

«Confidiamo - spiega ancora Mortandello - che i lavoratori in tempi presumibilmente rapidi possano trovare collocazione lavorativa negli alberghi e nelle attività della zona che cercano personale. Siamo molto rammaricati dell'evoluzione che ha preso la gestione di questo hotel e dispiaciuti di non esserne informati direttamente né dai gestori, né dai proprietari che peraltro sembravano all'oscuro di tutto. Siamo stati contattati ieri dal sindacato Saltae-Ugl che si sta occupando della situazione e vedremo se nei prossimi giorni è il caso di convocare una riunione con tutti i lavoratori».