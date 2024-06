Hub Alì, Arcoraci: «Coalizione Civica dovrebbe uscire dalla Giunta»

«La recente votazione sull'Hub Alì ha messo in luce una situazione critica all'interno del Consiglio Comunale di Padova. Coalizione Civica, di cui fa parte l’assessore Andrea Ragona, risulta divisa, con i consiglieri Gallani e Nalin che hanno votato contro il progetto. Questo voto contrario solleva importanti interrogativi sulla rappresentatività dell'assessore Ragona e sulla coerenza di Coalizione Civica, che dovrebbe considerare l'uscita dalla Giunta di Ragona per rispetto verso i propri principi e voti espressi»: ad affermarlo è Sebastiano Arcoraci, vicepresidente di Verdi per l’Italia

Verdi per l'Italia

Prosegue Arcoraci: «Il sindaco Sergio Giordani, di fatto, non detiene più una maggioranza stabile in Consiglio Comunale. Se i consiglieri della Lista Peghin avessero coerentemente votato contro l'Hub Alì, Padova sarebbe oggi costretta a nuove elezioni e minore cementificazione di livelli spropositati a Granze. La situazione è ulteriormente complicata dalla posizione ambigua di due consiglieri della Lista Giordani, Tarzia e Battistella, che spesso agiscono più come oppositori che come sostenitori della maggioranza. Invitiamo il sindaco Giordani e la sua Giunta a prendere atto di questa realtà sbilanciata e a considerare le implicazioni politiche e amministrative di questa divisione interna. La città di Padova merita una leadership stabile e coerente, che possa affrontare le sfide future con una visione unitaria e condivisa».