Hub Alì, Boron difende Peghin e attacca gli alleati di FdI e Lega: «Non si vota contro la città»

«E’ un bene, per la città di Padova, lo sviluppo delle proprie imprese che creano ricchezza e posti di lavoro, ha fatto bene Peghin a dichiarare che non si vota contro la città, chi crea lavoro ed impresa correttamente e per il bene del territorio merita di essere ascoltato e supportato». Il Consigliere Regionale di Forza Italia, Fabrizio Boron, entra nel merito della delibera approvata dal Consiglio Comunale di Padova, la cosiddetta "variante Alì". «Indipendentemente dall'appartenenza politica, chi si pone come alternativa alla sinistra alla guida di Padova, deve, prima di tutto, dare dimostrazione ai suoi cittadini ed alle sue imprese, di serietà, coerenza, moderazione e lungimiranza, come sta facendo Forza Italia a livello Nazionale con il nostro Vicepremier e Ministro degli Esteri Tajani ed il nostro Coordinatore Veneto On Tosi», dichiara lanciando una frecciata a Fratelli d'Italia e anche alla Lega, che hanno votato contro. E tira le orecchie, in senso figurato si intende, al neo entrato in Forza Italia, Lorenzo Innocenti che ha platealmente criticato Francesco Peghin e il suo gruppo che hanno lasciato l'aula e non partecipato al voto, cosa che ha fatto anche il consigliere forzista Roberto Moneta. Ma il suo obiettivo non è tanto richiamare all'ordine gli esponenti del suo partito per qualche sparata fuori luogo ma tornare a segnare una certa distanza con FdI e Lega, soprattutto in un momento come questo in cui tutti aspettano di capire cosa accadrà dopo le Europee dell'8 e 9 giugno.

Spiega Boron, analizzando dal suo punto di vista quantoa accaduto durante la seduta del consiglio comunale di lunedì scorso: «Aver fatto passare il messaggio che, votare contro la delibera avrebbe mandato a casa Giordani, è fuorviante della realtà, ma sopratutto offre una immagine ideologica e non pragmatica del contesto di discussione. Vedere il centro destra votare assieme all’estrema sinistra fa un certo che», dice scagliando la seconda freccia verso gli alleati. «E’ come il voto contrario espresso sulla permuta via Anelli ex caserma Prandina, un progetto portato avanti dall'amministrazione di centro destra del 2014, e allora perché votare contro?», chiede il consigliere regionale facendo intuire di conoscere già la risposta. Boron è chiaro, non ce l'ha solo con FdI ma anche con i suoi ex compagni di partito, la Lega.

«E’ importante ricordare che le categorie economiche e la conferenza dei servizi hanno dato già parere favorevole all'ampliamento. Quindi l'onere dell'opposizione doveva essere quello di portare il dibattito su che tipo di progetto, sulle compensazioni economiche ed ambientali, e non sul far passare il messaggio che si è contro le imprese. Forza Italia non è e non sarà mai contro le imprese contro i suoi cittadini e contro Padova, proprio come dichiara Peghin», ribadisce Boron.

«Padova è, come tutto il Veneto, una terra a fortissima vocazione imprenditoriale, è l’impresa che porta posti di lavoro, sviluppo, progresso, è quindi compito di noi rappresentanti istituzionali , nell’ambito delle nostre competenze e delle nostre prerogative, farci interpreti delle richieste del territorio e nel rispetto delle norme, fare il massimo per poter accompagnare quello sviluppo che è determinante per migliorare la nostra città e non cadere in contraddizioni», come evidentemente, dal suo punto di vista, hanno fatto FdI e Lega. Infine un'ultima frecciata agli alleati, con i quali è ormai evidente ci sia una certa distanza, in attesa di capire come se dopo il voto europeo e nei comuni, gli equilibri nel centrodestra muteranno: «Quando non si ascolta il territorio e le istanze del suo tessuto economico, produttivo e sociale, si finisce con l’essere disallineati con la realtà», conlude con l'ultimo affondo, Boron.