Hub Alì a Granze, interviene Giordani: «Decide il Consiglio»

Dopo Santocono, i comitati, politici e l'amministratore delegato di Alì, Canella, arriva anche la posizione di Giordani sulla vicenda del progetto di un grande hub di Alì a Granze. Una vicenda che si trascina da troppo tempo e per la quale sembra forse arrivato il tempo di sciogliere per sempre questo nodo. E Giordani, come nel suo stile, fa comprendere di aver ricevuto i vari messaggi che attraverso i media gli sono stati recapitati. «Ho letto alcune riflessioni, che peraltro condivido, che invitano a non porre la doverosa tutela dell’ambiente in contrapposizione con uno sviluppo che sia sostenibile. Questo è tuttavia uno sforzo molto complesso e laborioso che compete di certo alla politica tutta e richiede responsabilità da parte di ciascuno, ente pubblico e anche soggetto privato», premette con la solita inossidabile diplomazia.

«E’ corretto dire che nell’Iter del polo logistico di Alì sono state seguite le norme e ottenute le autorizzazioni fino ad ora necessarie, ma, sempre la legge, pone in ultima istanza in capo al Consiglio Comunale della nostra città la facoltà di stabilire anche in termini concreti quale sia il giusto equilibrio tra interesse privato e interesse pubblico», dice Giordani chiamando in causa la sua maggioranza. «Io difendo con forza questo ruolo del Consiglio Comunale perché significa difendere il luogo preposto ad assumere le scelte importanti per la nostra comunità, un rispetto che oltretutto ho trovato espresso anche nella nota di Gianni Canella, sensibilità istituzionale la sua sulla quale peraltro non avevo dubbi. Stiamo parlando di un intervento molto rilevante, l’ambiente è un tema cruciale che deve avere la nostra massima attenzione, quindi ritengo doveroso e comprensibile che le forze politiche vogliano approfondire fino in fondo per poi decidere». Giordani assicurando tutti che la decisione che verrà presa sarà quella più giusta, ringrazia Canella per i toni che ha usato sulla vicenda: «Decideremo in autonomia, nell’esclusivo interesse della città e soprattutto nei tempi ormai brevi già comunicati pubblicamente anche allo scorso Consiglio Comunale. Alì è una grande e storica azienda del nostro territorio che rispetto profondamente, è da sempre caratterizzata da una forte responsabilità sociale d’impresa e da un forte e concreto attaccamento alla nostra città. Anche e soprattutto per questo sono convinto che in un corretto dialogo e nel rispetto dei ruoli di ciascuno, nonché nel rispetto dei luoghi Istituzionali e delle loro prerogative potremo trovare, in uno sforzo di progettualità e sintesi da ambo le parti, la soluzione che contemperi l’interesse generale e soprattutto che sia complessivamente utile e giusta per Padova, l’unica cosa che conta»