Hub Alì, la variante passa al termine di un consiglio infuocato

Non è stata certo una passeggiata, ma alla fine l'amministrazione comunale è riuscita a far passare la delibera che consente al gruppo Alì di poter realizzare l'hub a Granze. Erano circa le 3 e 35 di notte quando si è arrivati a questa conclusione, dopo una discussione accesa come da tempo non si vedeva. Il consiglio comunale è cominciato poco dopo le 18, si è interrotto per circa un'ora tra le 20 e le 21 fino a che non si sono ripresi i lavori. A dir poco numerosi gli interventi, ogni consigliere aveva dieci minuti di di tempo per esporre le sue ragioni. E si è discusso fino alle 2 e 45 e a quel punto inizia la fase degli emendamenti.

Quelli presentati sono 78. Di questi 41 sono stati dichiarati inammissibili, 14 sono stati presentati dalla maggioranza e quindi assunti direttamente. Poi invece si è cominciato a discuterli e votarli. A far da mattatore tra i contrari al voto di certo Matteo Cavatton che ha presentato una serie infinita di emendamenti, di cui 18 sono stati discussi. Altri 5 sono a firma del consigliere Manuela Brianzale. Il capogruppo di FdI ha polemizzato non poco con i colleghi di maggioranza che non hanno partecipato al voto degli emendamenti e a quello finale. Si tratta dei consiglieri Francesco Peghin, Davide Meneghini, Roberto Cruciato e Roberto Moneta.

Alle 2 e 50 sono cominciate le dichiarazioni di voto. Ad aprire questa parte di seduta la consigliera comunale di Coalizione Civica, Marta Nalin, che ha spiegato perché lei e la collega Chiara Gallani, rispetto alla variante, esprimeranno il loro voto sarà negativo. Coalizione ha preso questa decisione dopo l'ultima di tante riunioni tenute per affrontare tutti i nodi della vicenda.

Tocca poi al consigliere Gianni Berno, capogruppo del Pd, che ha invece espresso il voto favorevole alla delibera. Nota curiosa, quando alle 23 circa, durante la discussione, è intervenuto il consigliere Nereo Tiso, anche lui del Pd, che è nato e vive proprio nella zona di Camin, il comitato di cittadini presenti alla seduta ha scelto di uscire in segno di protesta. Tiso aveva intanto spiegato perché il suo voto sarebbe stato favorevole.

E' stata poi la volta di Ivo Tiberio, del gruppo consiliare di Amo Padova, la lista del sindaco Sergio Giordani. Il consigliere si è detto favorevole alla variante, anche a nome della maggioranza dei consiglieri della lista Giordani. Di fatto, visto che uno dei più attivi a voler almeno ritardare il voto, facendolo slittare di qualche settimana per poter lavorare ancora sul testo, esprime la sua contrarietà alla proposta. Luigi Tarzia, insieme alla consigliera Valentina Battistella, ha votato favorevolmente gli emendamenti proposti dall'opposizione e poi no alla variante. Una scelta che potrebbe portare conseguenze nel gruppo che fa riferimento proprio al sindaco. Ne sapremo di più nei prossimi giorni.

E' stata poi la volta di Alessandro Tognon, ex Articolo Uno e ora in forza nel Pd. Il consigliere ha dichiarato di non partecipare al voto e che per questo lascerà l'aula. Richiamato dal presidente del consiglio comunale per l'eccessiva lunghezza del suo intervento, ha infine concluso facendo questa dichiarazione e poi allontanarsi. Una decisione la sua che ha provocato diversi mugugni tra le persone del comitato che hanno seguito minuto dopo minuto ogni passaggio della discussione.

La consigliera Eleonora Mosco ha attaccato parlando di «una amminstrazione che smentisce se stessa», ha detto chiaramente facendo riferimento al programma con cui si è presentata agli elettori. «Cosa c'è di green in questa operazione?!», ha chiesto ripetutamente la consigliera della Lega. La consigliera ha puntato il dito contro l'operazione e contro la modalità con cui è stata presentata in consiglio. Il gruppo Lega voterà quindi no alla variante.

Anche la consigliera Anna Barzon del Pd ha voluto esprimere la sua intenzione di voto. Ha ribadito la sua contrarietà alla variante e ha dichiarato la partecipazione al voto e infatti coerentemente è rimasta in aula. Era molto atteso il suo intervento, la consigliera sono mesi che si batte contro l'operazione partecipando e sostenendo il comitato che si batte contro l'hub a Granze.

E' stata poi la volta di Matteo Cavatton che oltre a ribadire la posizione di Fratelli d'Italia, ha chiesto, rivolgendosi al sindaco Sergio Giordani, come si comporterà con i consiglieri della sua maggioranza che hanno scelto di esprimere voto negativo. Ha poi criticato aspramente coloro che hanno scelto di non partecipare al voto, incluso i colleghi di minoranza. C'è chi nel suo gruppo si è spinto anche più in là, criticando in particolare la scelta di quello che è il capo dell'opposizione, Francesco Peghin che appunto ha scelto di non partecipare alle votazione. Se ne è andato verso mezzanotte, seguito da Davide Meneghini.

E' stato poi il turno di Manuel Bianzale, del gruppo misto che oltre a dichiarare il voto contrario ha chiesto le dimissioni dell'assessore Andrea Ragona. «Fa parte di Coalizione Civica che è contraria, come farà a stare in giunta?», chiede rivolgendosi a Giordani. Infine ha accusato la maggiorana «di avere bluffato rispetto a questa operazione», riferendosi alla carta della ex Romagnoli e all'aumento di richiesta economica nei confronti del gruppo Alì. Il consigliere ha così annunciato il suo voto negativo perché legato a una operazione, quella del recupero dell'area ex Romagnoli, che a suo modo di vedere non doveva essere legata a quella del gruppo Canella.

Quando è stato il turno di Paolo Sacerdoti, al contrario di chi lo ha preceduto, c'è stato l'elogio dell'operazione ex Romagnoli da affiancare al progetto di Alì. Ha così annunciato il voto positivo del gruppo Padova Insieme. Sacerdoti ha esaltato la scelta del recupero della ex caserma di via Chiesanuova. Dal suo punto di vista quello che si è creato è un precedente molto positivo che potrebbe essere preso a modello anche da altre città. «Pareggiare il consumo di suolo come vogliamo fare recuperando la ex Romagnoli non si è mai visto, ed è una grande opportunità», ha detto il consigliere.

Infine è intervenuto il consigliere Luigi Tarzia, che ha ribadito la sua contrarietà al fatto che l'hub di Alì sia associata all'operazione ex Romagnoli e invece ha chiesto che gli interventi di mitigazione riguardino Padova Est. Tarzia ha poi parlato di una situazione, quella creatasi dalla discussione dell'hub Alì, che ha minato i rapporti tra i gruppi e fra i consiglieri. Come si diceva prima, non solo nella lista del sindaco ci saranno situazioni da chiarire. Lo stesso lo dovrà fare anche il Pd ma anche l'opposizione non è esente da frizioni createsi dopo questa serata.

Alle ore 3 e 35 del mattino si è così finalmente arrivati al voto sulla variante. Con 15 voti favorevoli, 12 contrari e 6 astenuti la delibera è passata. Riassumendo, della maggioranza hanno votato contro la variante le consigliere di Coalzione Civica Marta Nalin e Chiara Gallani, della lista Giordani Luigi Tarzia e Valentina Battistella e Anna Barzon del Pd.