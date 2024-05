Hub a Granze, incontro pubblico per mettere a confronto le ragioni di favorevoli e contrari

Il Comitato cittadini di Granze di Camin ha organizzato per sabato 11 maggio un appuntamento per mettere a confronto le ragioni dei favorevoli e dei contrari alla costruzione di un nuovo hub di Alì. «Leggiamo molto spesso da giorni, anzi mesi le dichiarazioni di politici, associazioni di categoria, imprenditori e chiunque possa essere d'aiuto ad esercitare la propria pressione sul consiglio comunale per un voto favorevole ad Alì, molto meno spesso invece, è concesso ai cittadini spazio per rimostranze e perplessità, anche se fortunatamente ci facciamo sentire tramite la rete e tramite le nostre attività. Innanzitutto vorremmo smentire alcune affermazioni riportate in alcuni articoli, come quella per cui sabato a Granze organizzeremo un presidio, si tratta in realtà di un dibattito/manifestazione dalle 17 alle 18.30 (autorizzato) a cui abbiamo invitato tutto il consiglio regionale, comunale, sindacati, associazioni di categoria e pure la stessa Alì per discutere coi cittadini i motivi del si e del no e far luce sul progetto».

L'intenzione è quella di mettere a confronto più visioni: «Vorremmo veramente almeno qualcuno tra i favorevoli ci venisse a spiegare i motivi del si, a confrontarsi con i numeri e coi i dati reali del progetto, che non sono quelli riportati dai giornali. Certo ci rendiamo conto che per un imprenditore (com'è anche ed in primis è il nostro sindaco) sia più semplice parlare con i propri simili, ma riteniamo di avere ottimi motivi alla base del nostro NO, ne citiamo solo uno e cogliamo l'occasione per spiegare quello che riteniamo il corto circuito esistente nell'informazione: cita Leopoldo Destro nelle dichiarazioni del 8 maggio che il progetto consentirà rispetto alle emissioni attuali delle navette, eliminandole di risparmiare 35.000 kg/anno di CO2, dimentica o finge di non sapere che ogni ettaro di mais trattiene 43.000 kg/anno di CO2 quindi nei 15 ettari che verranno distrutti perderemo capacità di trattenere CO2 almeno 18 volte maggiore a quella che si andrà a risparmiare, senza considerare la quantità ancora più enorme trattenuta da millenni che libererà il suolo, o quanta CO2 viene prodotta per costruire un magazzino di queste dimensioni, noi i conti li abbiamo fatti su questo e su tanti altri indicatori (trasporti, pm2.5 e 10, perdita di servizi ecosistemici) e siamo molto preoccupati per un impatto ambientale devastante altro che green. Il corto circuito a cui ci riferiamo è che a forza di leggere una bugia si crede perfino sia diventata verità».

Il comitato infine fa leva su coloro che abitano in quella zona: «Vorremo poi soffermarci sulle 8-10 famiglie che abitano a pochi metri dal luogo in cui sorgerebbe il nuovo Hub Alì, a cui abbiamo rivolto le nostre attenzioni come cittadinanza, immagini il caro Leopoldo Destro, di aprire le finestre e trovarsi 35 metri di capannone davanti, e un viavai costante di camion che migliorano la vita, e se riesce creda anche a questa bugia. Aspettiamo tutti sabato ore 17 in via Beffagna a Granze di Camin per le ragioni del SI e del NO».