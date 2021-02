I sindacati degli inquilini mobilitati contro gli sfratti

La sospensione delle esecuzioni dei provvedimenti di sfratto per morosità di canoni e mutui, inizialmente prevista fino al 31 dicembre scorso e poi prorogata fino al prossimo 30 giugno dal cosiddetto Decreto Milleproroghe, ha permesso a centinaia di famiglie padovane di fronteggiare la situazione anche in condizioni di contrazione del reddito e di problemi occupazionali.

Sindacati

I sindacati degli inquilini di Padova – Sicet, Sunia e Unione Inquilini – mobilitati per arginare gli sfratti anche dopo lo scadere del decreto, chiedono che in sede di conversione in legge la moratoria sia ampliata a tutte le categorie di sfratto e per il tempo necessario ad uscire dall’attuale crisi, per evitare un ulteriore aumento dei cittadini in condizioni di emergenza abitativa. «Si calcola - dichiarano i rappresentanti di Sicet, Sunia e Unione Inquilini di Padova - che nella sola città di Padova i senza tetto nel 2019 fossero oltre 500 e che il loro numero sia in continua, inesorabile ascesa. L’iniziativa contro gli sfratti si inserisce in quella promossa a livello nazionale dai sindacati degli inquilini che martedì prossimo, 16 febbraio, terranno un presidio in piazza Montecitorio, a Roma. Se la sospensione delle esecuzioni di sfratto non sarà prorogata o trasformata in legge, rischia di venire meno il rispetto dei diritti alla casa e alla salute sanciti dalla Costituzione italiana, due diritti fondamentali strettamente collegati tra loro, soprattutto in questo periodo di emergenza sanitaria».

Prefetto

«Sicet, Sunia e Unione Inquilini di Padova - fanno sapere attraverso una nota - chiederanno pertanto un incontro con il prefetto Renato Franceschelli per uno scambio di informazioni sulla situazione reale in merito all’emergenza abitativa, quindi con le istituzioni locali, per valutare e definire i possibili provvedimenti e iniziative atte ad affrontare il problema alla sua origine e a prevenire gli sfratti per morosità o per altre cause. Adesso servono misure volte a tutelare la salute di persone e famiglie grazie al mantenimento dell'alloggio in locazione, come la rinegoziazione e la riduzione dei canoni e l’integrazione dei canoni ai proprietari, e con l’utilizzo di tutte quelle strutture e abitazioni pubbliche o private disponibili e non utilizzate, anche azionando provvedimenti contingibili e urgenti. La proroga degli sfratti serve da ponte a soluzioni strutturali, in particolare un forte sviluppo dell’edilizia residenziale pubblica senza consumo di suolo, cominciando dall’utilizzo dei fondi nazionali a cui sta concorrendo il Comune di Padova, e con quelli che devono provenire dal Recovery Plan che sarà presentato dall’Italia all’Unione Europea».