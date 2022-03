I Verdi corrono con Giordani: «Bene il Basso Isonzo, ma ora serve bloccare la quarta linea dell'inceneritore»

«Saremo in campo al primo turno con Sergio Giordani Sindaco: vogliamo operare come collante e presidio tra i vari programmi per evitare che le emergenze in atto sminuiscano o affossino la tutela ambientale e la transizione ecologica». Giordani avrà il sostegno anche dei Verdi, che il 12 giugno prossimo correranno quindi per il primo cittadino. «Per noi Verdi il programma di governo dell’amministrazione uscente conteneva varie novità buone. Rompeva finalmente con un'idea di sviluppo di Padova decotta e passatista. Molti importanti contenuti e obiettivi di quel programma, proprio quelli più innovativi, attenti all'ambiente e alla qualità della vita sono stati realizzati parzialmente o appena iniziati, pertanto il nostro massimo impegno sarà rivolto a raggiungere proprio questi obiettivi perduti e a migliorare il programma della coalizione che fa capo al sindaco uscente».

Gli obiettivi

«Proporremo un'azienda speciale comunale che gestisca la raccolta dei rifiuti che svincoli un tassello strategico della transizione ecologica dalla logica delle aziende private e spezzi il conflitto d’interessi di due rami della stessa azienda che si occupano sia della raccolta differenziata che dell’incenerimento - dicono i Verdi - .L’azione di Europa Verde - Verdi a Padova è attenta anche ai temi sociali e educativi, a partire dalla tutela dei diritti delle minoranze. La nostra visione di città mette al centro l’istruzione come perno per la svolta ecologista. La città del futuro e i suoi abitanti devono essere il nostro punto di riferimento nel pensare le innovazioni necessarie a Padova adesso. I principali punti del nostro programma sono: No alla quarta linea dell’inceneritore, avvio dell’iter per la ri-municipalizzazione della raccolta dei rifiuti e della gestione idrica, per una filiera corretta e completa senza intermediari. Transizione ecologica partecipata dai cittadini. Con i fondi europei beneficeremo di un'occasione storica che non si è mai presentata finora, e non è ripetibile».