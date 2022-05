I Verdi si "prendono" virtualmente la Prandina: «Parco sequestrato da 4 anni»

Quando un paio di mesi fa i Verdi annunciarono che Europa Verde Padova si sarebbe candidata a sostegno di Sergio Giordani, motivarono la decisione con la necessità di presidiare i temi dell'ambientalismo in quella coalizione, visto una serie di pregressi negativi durante i cinque anni passati. Si pensi alla Quarta linea dell'inceneritore, alle polemiche sulla Ztl che non si è allargata o al casus belli per eccellenza: la Prandina. Sono noti infatti gli scontri durissimi tra le associazioni dei commercianti e quelle ambientaliste, Legambiente in testa, sulla destinazione d'uso dell'ex caserma che si susseguono dal 2018. Oggi è evidente che il destino dell'area sarà deciso dopo le elezioni, ma i Verdi non mollano.

Le iniziative

«Coerentemente, i Verdi iniziano proprio da qui la campagna elettorale, con la nostra Prandina Story: otto eventi social media che ricostruiranno la vicenda col linguaggio rapido dei post. Ma, soprattutto, ad ogni puntata sarà aggiunto un elemento in più a favore della creazione, nei 36 mila metri quadrati dell'ex Caserma, di un Parco pubblico innovativo, perno di attività sociali ed economiche sostenibili. Certo, non ci limiteremo solo a iniziative social per salvare l'ex Prandina - dichiara Nicola Mazzucato portavoce di Europa Verde Padova - ma è necessario anche comunicare con le fasce più giovani e i social sono il media obbligato. Social media, per altro, attraverso cui è nato il grande movimento giovanile che si batte per la giustizia climatica e a cui noi Verdi intendiamo dare piena rappresentanza politica. Ma certo la Prandina non sarà l’unico tema che toccheremo in campagna elettorale».